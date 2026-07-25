La nostalgia se une a artistas del otro lado del 'charco' en la primera jornada del Morriña Fest

La primera jornada del Morriña Fest 2026, a pesar de la lluvia, no defraudó a los cientos de personas que esta tarde ya hacían cola para disfrutar de uno de los festivales de referencia del verano coruñés. Y precisamente con un grupo creado en la ciudad, Lemot, arrancó esta nueva edición, poco antes de las siete de la tarde, al ritmo de A ras de cielo.

El público fue llenando poco a poco el recinto, pasando antes a recargar sus pulseras y coger combustible para los conciertos. La lluvia tampoco quiso perderse el espectáculo e hizo acto de aparición en la actuación de Belén Aguilera, la chica acompañada siempre del piano, poniendo un poco de agua al barco y a las sirenas que flotaban sobre el escenario. Pero tanta acumulación de agua obligó a una parada para achicar, aunque la artista catalana pudo retomar la actuación sin problema.

Primera jornada del Morriña Fest 2026 en A Coruña / Casteleiro

Volviendo a la tierra, Javi Chapela trajo la nostalgia (o morriña) de vuelta a su Marineda para hacer las delicias de sus seguidores, como también lo hizo pasadas las nueve de la noche, haciéndose de rogar, el argentino Luck Ra al ritmo de su Morocha, que también dejó un buen sabor de boca entre los asistentes que a esa hora ya abarrotaban el recinto. Y de la cumbia y el trap del argentino hasta el indie pop de las madrileñas de Marlena, que a pesar de poner en boca de todos Me sabe mal, también lograron que el público disfrutase de lo lindo al ritmo de sus canciones.

El argentino Luck Ra en la primera jornada del Morriña Fest 2026 en A Coruña / Casteleiro

El colombiano Juanes llegó al ritmo de Me enamoras a un escenario en el que desplegó muchos de sus grandes éxitos, igual que hizo su compatriota Manuel Turizo con sus bachatas al filo de la medianoche.

El festival continúa este sábado con una jornada más enfocada en la música urbana con Myke Towers y Young Miko como principales atractivos. También actuarán Hard GZ, MVRK, D.Valentino, Lewis Potter y uno de los artistas emergentes más esperados de la escena gallega, 9Louro. A diferencia de la edición anterior, el domingo habrá una tercera jornada que tendrá la música electrónica como protagonista. Será en formato "brunch" con Pual Kalkbrenner, Maceo Plex, Deer Jade y Karras Martínez.