La nostalgia se une a artistas del otro lado del 'charco' en la primera jornada del Morriña Fest
El argentino Luck Ra y los colombianos Juanes y Manuel Turizo, entre otros, ponen a bailar al público de A Coruña en una primera jornada en la que no faltaron las referencias a la ciudad de la mano de Lemot o Javi Chapela
La primera jornada del Morriña Fest 2026, a pesar de la lluvia, no defraudó a los cientos de personas que esta tarde ya hacían cola para disfrutar de uno de los festivales de referencia del verano coruñés. Y precisamente con un grupo creado en la ciudad, Lemot, arrancó esta nueva edición, poco antes de las siete de la tarde, al ritmo de A ras de cielo.
El público fue llenando poco a poco el recinto, pasando antes a recargar sus pulseras y coger combustible para los conciertos. La lluvia tampoco quiso perderse el espectáculo e hizo acto de aparición en la actuación de Belén Aguilera, la chica acompañada siempre del piano, poniendo un poco de agua al barco y a las sirenas que flotaban sobre el escenario. Pero tanta acumulación de agua obligó a una parada para achicar, aunque la artista catalana pudo retomar la actuación sin problema.
Volviendo a la tierra, Javi Chapela trajo la nostalgia (o morriña) de vuelta a su Marineda para hacer las delicias de sus seguidores, como también lo hizo pasadas las nueve de la noche, haciéndose de rogar, el argentino Luck Ra al ritmo de su Morocha, que también dejó un buen sabor de boca entre los asistentes que a esa hora ya abarrotaban el recinto. Y de la cumbia y el trap del argentino hasta el indie pop de las madrileñas de Marlena, que a pesar de poner en boca de todos Me sabe mal, también lograron que el público disfrutase de lo lindo al ritmo de sus canciones.
El colombiano Juanes llegó al ritmo de Me enamoras a un escenario en el que desplegó muchos de sus grandes éxitos, igual que hizo su compatriota Manuel Turizo con sus bachatas al filo de la medianoche.
El festival continúa este sábado con una jornada más enfocada en la música urbana con Myke Towers y Young Miko como principales atractivos. También actuarán Hard GZ, MVRK, D.Valentino, Lewis Potter y uno de los artistas emergentes más esperados de la escena gallega, 9Louro. A diferencia de la edición anterior, el domingo habrá una tercera jornada que tendrá la música electrónica como protagonista. Será en formato "brunch" con Pual Kalkbrenner, Maceo Plex, Deer Jade y Karras Martínez.
- Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
- El bar de Monelos que ya vende 46.000 tortillas en A Coruña: 'Tardamos 7 años en llegar a la receta
- El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: 'A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche
- Gran expectación en la Torre de Hércules por el aterrizaje del Pesca 2 en la Rosa dos Ventos para evacuar a una persona
- La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
- Tercer cambio en el proyecto de la estación de tren de A Coruña: mismo presupuesto y 7 meses más de obra
- Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
- El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña suma una nueva oferta a su zona de restauración