La remodelación de los Cantones en A Coruña reducirá a la mitad el espacio para coches

Las obras de remodelación de los Cantones permitirán más espacios peatonales, zonas verdes, accesibilidad y, además, reducirá de forma considerable la superficie asfaltada por donde circulan los coches.

Antes del inicio de la remodelación, los Cantones contaban con casi 16.000 metros cuadrados de aglomerado, es decir, la capa de pavimento correspondiente a la calzada. Ahora, con las actuaciones previstas entre la plaza de Mina y el Teatro Colón, el Ayuntamiento reducirá a la mitad la superficie asfaltada de los Cantones, una actuación clave desde el punto de vista medioambiental, ya que medidas como esta contribuyen también a reducir las temperaturas extremas.

Los informes técnicos de la dirección de obra reflejan que, una vez finalicen los trabajos, la superficie asfaltada será de aproximadamente 6.700 metros cuadrados.

Esta reducción del espacio pavimentado con asfalto permitirá ganar superficie peatonal en el entorno del Obelisco, el Cantón Grande y el Cantón Pequeño y, próximamente, también en Entrejardines. En total, está previsto que los Cantones cuenten con 5.000 metros cuadrados más de espacios peatonales respecto a su configuración anterior, con una mayor presencia de granito y baldosa hidráulica.

En todo caso, la circulación del tráfico rodado por los Cantones seguirá estando permitida mediante dos carriles, uno por sentido, por los que podrán circular tanto vehículos particulares como los correspondientes al transporte público, incluidos autobuses urbanos, interurbanos y taxis.

Más zonas verdes

Otro de los aspectos destacados de la remodelación será el incremento de la superficie verde tras la finalización de las obras, que también mejorarán la conexión con los jardines de Méndez Núñez.

Antes de la actuación, el ámbito de las obras contaba con 450 metros cuadrados de zonas ajardinadas, correspondientes a medianas y pequeños parterres. Con la intervención en marcha, esta superficie se triplicará hasta alcanzar los 1.300 metros cuadrados.

Este aumento será especialmente visible a nivel de calle gracias a las especies arbustivas que se incorporarán a las nuevas medianas, que separarán el carril bici de los carriles destinados al tráfico rodado entre la plaza de Mina y el Teatro Colón. Estas labores, como es habitual en jardinería, se ejecutan en la fase final de las obras.

Noticias relacionadas

Además, la remodelación contempla la plantación de, al menos, 17 nuevos árboles. Varios de estos ejemplares, aún en fase inicial de crecimiento, ya se encuentran distribuidos entre las calles Manuel Casás (6), el Obelisco (4) y Santa Catalina (5). Asimismo, está prevista la plantación de más árboles en la plaza de Mina y en la bancada circular situada frente a la Fundación Barrié.