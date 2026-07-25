Así será el servicio especial de buses en las fiestas de María Pita: líneas de refuerzo, itinerarios y horarios

Las fiestas de María Pita contarán con un dispositivo especial de autobuses que estarán operativos hasta el final de los conciertos. A partir del próximo sábado 1 y durante la primera quincena de agosto, quienes se trasladen para ver las actuaciones en la plaza de María Pita contarán con refuerzo especial de las líneas 1, 1 A, 3, 3 A, 6, 7, 11, 21 y 24.

Además de la programación de Noites de María Pita, el servicio especial de buses también cubrirá los conciertos del Festival Noroeste Estrella Galicia.

Las salidas se centralizarán en Puerta Real a partir de las 00.00 horas.

La medida se suma al funcionamiento del servicio nocturno de autobús todos los días desde Puerta Real a partir de las 00.05 y en sentido inverso, desde Labañou, desde las 00.30 horas.

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