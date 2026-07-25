Así será el servicio especial de buses en las fiestas de María Pita: líneas de refuerzo, itinerarios y horarios
Los asistentes podrán desplazarse en autobús tras la finalización de los conciertos
Las fiestas de María Pita contarán con un dispositivo especial de autobuses que estarán operativos hasta el final de los conciertos. A partir del próximo sábado 1 y durante la primera quincena de agosto, quienes se trasladen para ver las actuaciones en la plaza de María Pita contarán con refuerzo especial de las líneas 1, 1 A, 3, 3 A, 6, 7, 11, 21 y 24.
Además de la programación de Noites de María Pita, el servicio especial de buses también cubrirá los conciertos del Festival Noroeste Estrella Galicia.
Las salidas se centralizarán en Puerta Real a partir de las 00.00 horas.
La medida se suma al funcionamiento del servicio nocturno de autobús todos los días desde Puerta Real a partir de las 00.05 y en sentido inverso, desde Labañou, desde las 00.30 horas.
Itinerarios:
- Línea 1, con cobertura a las zonas de A Palloza, Gaiteira, Os Castros, O Castriilón y avenida de Monelos.
- Línea 1 A , con cobertura a las zonas de Cuatro Caminos, avenida Salvador de Madariaga, Matogrande y Eirís.
- Línea 3, con cobertura a las zonas de Adormideras y Monte Alto.
- Línea 3 A, con cobertura a las zonas de Labañou y Os Rosales.
- Línea 6, con cobertura a las zonas de Juana de Vega, plaza de Pontevedra, avenida de Fisterra, O Ventorrillo y Meicende.
- Línea 7, con cobertura a las zonas de Juana de Vega, O Peruleiro, ronda de Outeiro, O Ventorrillo y Villa de Negreira.
- Línea 11, con cobertura a las zonas de Juana de Vega, plaza de Pontevedra, Juan Flórez, Pla y Cancela y Os Mallos.
- Línea 21, con cobertura a las zonas de Ramón y Cajal, Pablo Picasso, O Birloque y Novo Mesoiro.
- Línea 24, que dará cobertura a Elviña y A Zapateira.
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