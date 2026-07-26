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La calle San Diego ampliará sus zonas verdes entre A Gaiteria y A Cubela

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 45.000 euros y se enmarcan en el plan de barrios

Una parcela abandonada en la calle San Diego.

Una parcela abandonada en la calle San Diego. / Víctor Echave

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La calle San Diego, entre el barrio de A Gaiteira y el entorno de A Cubela, contará con nuevas áreas verdes tras la demolición de un alpendre en el cruce con la calle Petín que ha dejado espacio vacío. Los trabajos, adjudicados esta semana a la empresa Jardinería Arce, permitirán unificar esta zona con el área biosaludable ubicada en esta misma calle. “Ha sido posible gracias a los acuerdos alcanzados poco a poco con los propietarios, con un desembolso de 240.000 euros para obtener la superficie total”, explica el Concello sobre la dificultad de ampliar el parque debido a la existencia de parcelas privadas fragmentadas.

Con la eliminación del alpendre y las mejoras previstas en las zonas verdes, se iniciarán las tareas para adecuar el parque con un pequeño sendero peatonal, nuevo mobiliario urbano, nuevos árboles y un nuevo sistema de riego automático para el cuidado del césped.

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Los trabajos cuentan con un presupuesto de 45.000 euros y se enmarcan en el Plan de Barrios 2025-27 para dar respuesta a las demandas formuladas por los vecinos.

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