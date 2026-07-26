La Ciudad Vieja de A Coruña se despide del Medievo hasta el próximo año
La Feira das Marabillas de A Coruña comenzó este miércoles con productos artesanos, espectáculos y gastronomía que se podrá disfrutar en el la Ciudad Vieja hasta el 26 de julio
La Feira das Marabillas de A Coruña puso fin este domingo a cinco días de artesanía, espectáculos y gastronomía en los que la ciudad regreso al Medievo. La feria medieval se despide así hasta el próximo año después de un fin de semana en el que cientos de personas se volvieron a recorrer las calles de la Ciudad Vieja para disfrutar de un evento ya consolidado en el calendario veraniego coruñés.
Pasacalles, actuaciones de danza del vientre, conciertos y espectáculos de acrobacias, sin olvidar las atracciones para los más pequeños, hicieron las delicias de los visitantes a esta trigésima edición de la feria, que a partir de este lunes empezará a dejar sitio en la plaza de María Pita al escenario que albergará los conciertos para continuar con la fiesta en la ciudad.
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