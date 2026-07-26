El conselleiro de Educación considera "preocupante" la situación financiera de la Universidade da Coruña y pide una "gestión razonable"

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, señaló este domingo que la situación económica de la Universidade da Coruña (UDC) es "preocupante" y pidió a la institución que ponga en marcha medidas para promover una "gestión razonable" de fondos públicos y un "equilibrio financiero" dentro de sus cuentas.

A preguntas de los medios, el responsable autonómico de Educación, destacó que las cifras de liquidación del presupuesto de 2024 en la institución académica son "preocupantes", aunque no estén completas. "La Xunta de Galicia es absolutamente leal con la institución, pero no podemos ser cómplices de una mala gestión", afirmó Rodríguez.

La Universidad presentó este pasado viernes la liquidación del año 2024 en el Consello de Goberno. La institución recordó que ese año se caracterizó por un "contexto extraordinariamente complexo", que fue afectado por el diagnóstico de desequilibrio financiero, la prórroga presupuestaria y las dificultades de cambiar al nuevo sistema de gestión.

"O actual equipo de Goberno puxo en marcha un plan de axuste e reequilibrio que permitiu un aforro duns 2 millóns de euros, tras a retención entre outras medidas do 30% nas partidas de gasto", explica la UDC.

El remanente total de tesorería se cerró en 2024 en 12,3 millones de euros, lo que asegura la solvencia a medio y corto plazo, destaca la universidad, pero los ingresos del Plan de Financiamento no son suficientes para cubrir la subida de salarios marcada por el Estado y las compensaciones por antigüedad y méritos.

"Os resultados obtidos confirman as previsións de persistencia dun desequilibrio estrutural entre ingresos non finalistas e gasto ordinario e evidenciando a necesidade de reforzar o financiamento estrutural da Universidade", afirma la institución coruñesa.

Sin embargo, el conselleiro defendió que Galicia tiene "un buen plan de financiación universitaria" firmado y consensuado con los tres rectores y que "aporta una gran certeza a la planificación económica de las universidades".

Rodríguez reconoció que existe "preocupación" sobre la UDC e instó a la entidad a ser "tremendamente transparentes y responsables" porque se trata de la gestión de recursos públicos "mayoritariamente". El responsable autonómico pidió a la universidad poner en marcha medidas que garanticen una gestión "razonable y objetiva" y que lleve a su "equilibrio financiero".

Noticias relacionadas

El titular de Educación recordó que, en su momento, la Xunta ya planteó la elaboración de "un plan de reajuste financiero" para ver qué medidas se podían adoptar de cara a buscar este equilibrio. Rodríguez señaló que todavía están a la espera de la información financiera "definitiva", pero, a partir de ahí, cree que la UDC "tendrá que desarrollar las acciones necesarias para tener una gestión rigurosa de los fondos públicos".