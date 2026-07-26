Embestidas de orcas frente a la Torre de Hércules hacen perder el timón a dos veleros y uno necesita ser remolcado

Nuevas embestidas de orcas, que esta semana ya arremetieron contra varios veleros, han provocado que otros dos hayan perdido el timón frente a la costa de la ciudad de A Coruña. Sin embargo, solo uno de ellos necesitó ser remolcado y el otro pudo atracar por sus propios medios, sin ayuda externa.

La primero de las embestidas ocurrió a las 15.00 horas, cuando orcas arremetieron contra un velero a nueve millas de la Torre de Hércules, lo que su dueño puso en conocimiento del centro coruñés de Salvamento Marítimo. En su llamada, explicó que había perdido el timón a causa de los cetáceos y que incluso lo había llegado a ver flotando.

En consecuencia, el centro movilizó a la Salvamar Betelgeuse, que, aunque consiguió hacer firme el remolque, las orcas seguían arremetiendo contra el velero. De este modo, fue necesario incorporar a la patrullera Río Jallas de la Guardia Civil. Finalmente, la lancha de rescate de Salvamento pudo terminar de escoltarlo hasta el puerto, donde una zodiac de la Cruz Roja (LS Hércules) se encargó de ayudarlo a atracar.

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La segunda de las interacciones sucedió hacia la noche, también a entre ocho y nueve millas de la Torre de Hércules. En este caso, el navegante comunicó que también había perdido el timón por orcas, aunque luego pudo recuperarlo. De este modo, pudo atracar de forma normal y por sus propios medios. No fue necesaria la ayuda de la embarcación de la Cruz Roja, que en cualquier caso estaba esperándole por si acaso.