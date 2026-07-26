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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 26 de julio

Dos citas de ocio y cultura para disfrutar de este domingo

Feira das Marabillas de A Coruña.

Feira das Marabillas de A Coruña. / Casteleiro

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RAC

A Coruña

Domingo de Morriña Fest

El festival concluye con una novedad: Brunch! Electronik. Fiesta de música electrónica con Paul Kalkbrenner, Maceo Plex, Deer Jade y Karras Martínez.

Desde las 19.00 horas. Muelle de la Batería

Último día de la Feria Medieval

La Feira das Marabillas llega a su fin con gastronomía, puestos de artesanía, espectáculos por las calles y juegos para niños y niñas en María Pita.

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