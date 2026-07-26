Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 26 de julio
Dos citas de ocio y cultura para disfrutar de este domingo
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A Coruña
Domingo de Morriña Fest
El festival concluye con una novedad: Brunch! Electronik. Fiesta de música electrónica con Paul Kalkbrenner, Maceo Plex, Deer Jade y Karras Martínez.
Desde las 19.00 horas. Muelle de la Batería
Último día de la Feria Medieval
La Feira das Marabillas llega a su fin con gastronomía, puestos de artesanía, espectáculos por las calles y juegos para niños y niñas en María Pita.
Todo el día. Plaza de María Pita y Ciudad Vieja
- Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
- Gran expectación en la Torre de Hércules por el aterrizaje del Pesca 2 en la Rosa dos Ventos para evacuar a una persona
- La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
- Tercer cambio en el proyecto de la estación de tren de A Coruña: mismo presupuesto y 7 meses más de obra
- La cafetería de A Coruña que marcó la infancia de Martiño Rivas: 'Si ibas a tomar un zumo, un Cola Cao y un sándwich, sentías que habías triunfado en la vida
- Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
- Un bulo de WhatsApp provoca el caos en Bicicoruña: 50 bicicletas eléctricas quedan fuera de servicio
- Elisa González (70 años), una de las muchas voluntarias jubiladas de las organizaciones de A Coruña: «Tenía ganas y me pareció la oportunidad perfecta para ayudar»