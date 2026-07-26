Intervenidos más de 112 kilos de percebe en un operativo contra el furtivismo en A Coruña

Agentes de la Policía Nacional y efectivos del servicio de Guardacostas de Galicia, en colaboración con la cofradía de A Coruña, intervinieron más de 112 kilos de percebe, identificaron a 53 personas y tramitaron 48 denuncias en el último operativo contra la extracción ilegal de recursos marinos en la costa de A Coruña desarrollado entre el 14 y el 17 de julio.

El percebe extraído de forma ilícita ha sido donado a un centro benéfico y en el operativo también fueron intervenidas planchas de poliespán y equipamiento de submarinismo profesional.

La cofradía de pescadores de A Coruña localizó a dos individuos que realizaban extracción furtiva equipados con trajes y material de submarinismo profesional, lo que les facilitaba el acceso a zonas de difícil alcance para obtener ejemplares de mayor tamaño.

“Esta práctica no solo agrava el espolio del medio natural, sino que supone una ventaja injusta y competencia desleal para los profesionales del sector”, advierte la Xunta.

En otro de los operativos, fue necesaria la intervención policial para apoyar al servicio de Guardacostas debido a la actitud hostil de los furtivos.

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Las actuaciones se enmarcan en el refuerzo realizado por la Unidad de Policía Nacional adscrita a Galicia (UPA), en colaboración con la con la Consellería do Mar y con las cofradías de pescadores, para luchar contra el furtivismo y proteger los recursos marinos.