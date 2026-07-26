Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Análisis de la propiedad inmobiliaria de A CoruñaEditorial: Una ley necesaria si es leyAcademias de disciplinas aéreas de A CoruñaAmistoso: Oviedo 0 - 0 DéporFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Intervenidos más de 112 kilos de percebe en un operativo contra el furtivismo en A Coruña

Fueron identificadas 53 personas y se tramitaron 48 denuncias en una operación desarrollada entre el 14 y el 17 de julio por la Policía Nacional y el servicio de Guardacostas en colaboración con la cofradía de pescadores A Coruña

Un puñado de percebes en una subasta

Un puñado de percebes en una subasta / Gonzalo Núñez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agentes de la Policía Nacional y efectivos del servicio de Guardacostas de Galicia, en colaboración con la cofradía de A Coruña, intervinieron más de 112 kilos de percebe, identificaron a 53 personas y tramitaron 48 denuncias en el último operativo contra la extracción ilegal de recursos marinos en la costa de A Coruña desarrollado entre el 14 y el 17 de julio.

El percebe extraído de forma ilícita ha sido donado a un centro benéfico y en el operativo también fueron intervenidas planchas de poliespán y equipamiento de submarinismo profesional.

La cofradía de pescadores de A Coruña localizó a dos individuos que realizaban extracción furtiva equipados con trajes y material de submarinismo profesional, lo que les facilitaba el acceso a zonas de difícil alcance para obtener ejemplares de mayor tamaño.

“Esta práctica no solo agrava el espolio del medio natural, sino que supone una ventaja injusta y competencia desleal para los profesionales del sector”, advierte la Xunta.

En otro de los operativos, fue necesaria la intervención policial para apoyar al servicio de Guardacostas debido a la actitud hostil de los furtivos.

Noticias relacionadas

Las actuaciones se enmarcan en el refuerzo realizado por la Unidad de Policía Nacional adscrita a Galicia (UPA), en colaboración con la con la Consellería do Mar y con las cofradías de pescadores, para luchar contra el furtivismo y proteger los recursos marinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
  2. Gran expectación en la Torre de Hércules por el aterrizaje del Pesca 2 en la Rosa dos Ventos para evacuar a una persona
  3. La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
  4. Tercer cambio en el proyecto de la estación de tren de A Coruña: mismo presupuesto y 7 meses más de obra
  5. La cafetería de A Coruña que marcó la infancia de Martiño Rivas: 'Si ibas a tomar un zumo, un Cola Cao y un sándwich, sentías que habías triunfado en la vida
  6. Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
  7. Un bulo de WhatsApp provoca el caos en Bicicoruña: 50 bicicletas eléctricas quedan fuera de servicio
  8. Elisa González (70 años), una de las muchas voluntarias jubiladas de las organizaciones de A Coruña: «Tenía ganas y me pareció la oportunidad perfecta para ayudar»

Intervenidos más de 112 kilos de percebe en un operativo contra el furtivismo en A Coruña

Intervenidos más de 112 kilos de percebe en un operativo contra el furtivismo en A Coruña

Embestidas de orcas frente a la Torre de Hércules hacen perder el timón a dos veleros y uno necesita ser remolcado

Embestidas de orcas frente a la Torre de Hércules hacen perder el timón a dos veleros y uno necesita ser remolcado

Los límites al alquiler hacen que los inversores pierdan el apetito por la vivienda en A Coruña

Los límites al alquiler hacen que los inversores pierdan el apetito por la vivienda en A Coruña

Así se reparte la propiedad de la vivienda en A Coruña: los grandes tenedores poseen 3.844 viviendas

Así se reparte la propiedad de la vivienda en A Coruña: los grandes tenedores poseen 3.844 viviendas

La calle San Diego ampliará sus zonas verdes entre A Gaiteria y A Cubela

La calle San Diego ampliará sus zonas verdes entre A Gaiteria y A Cubela

Estos son los conciertos que vienen a A Coruña este 2026

Estos son los conciertos que vienen a A Coruña este 2026

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 26 de julio

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 26 de julio

Laura Castro, la ingeniera que programa por la igualdad desde la Universidade da Coruña

Laura Castro, la ingeniera que programa por la igualdad desde la Universidade da Coruña
Tracking Pixel Contents