El monte de San Pedro de A Coruña revive el Desembarco de Normandía con éxito de público
La asociación The Royal Green Jackets califica de 'éxito' la recreación Ariete 2026, celebrada en A Coruña coincidiendo con la designación de las playas del Desembarco de Normandía como Patrimonio de la Humanidad
Las playas del Desembarco de Normandía forman parte desde este domingo del listado de bienes Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, en el que también figura la Torre de Hércules de A Coruña. Justo frente a ella, en el monte de San Pedro y coincidiendo con esta designación, ha tenido lugar Ariete 2026, una recreación histórica de esta efeméride histórica de 1944, clave en el desenlace la Segunda Guerra Mundial.
La jornada ha sido "un éxito de público", indica Mario Pereira, de la Asociación Histórico Cultural The Royal Green Jackets. "Se acercaron centenares de personas durante la mañana y también por la tarde, más incluso de lo que esperábamos", reconoce. Ariete 2026 comenzó con una concentración de vehículos militares e históricos en la que no faltaron los blindados, los Jeep, el Cadillac Fleetwood del General Patton, un Mercedes de 1939 y, como novedad en esta edición, una moto BMW y un vehículo Iveco cedido por el Ejército de Tierra que participó en la Guerra de Afganistán. "Aunque no casa con la recreación, sí que nos sirve para explicar cómo es una ambulancia de campaña", señala Pereira.
Explicaciones tampoco faltaron a la hora de identificar los uniformes históricos del ejército alemán y de los aliados, ni tampoco en las visitas guiadas a las baterías, en las que se puso en valor el papel que jugó la ciudad en esa época como refugio de la flota alemana y las similitudes de Galicia con Normandía. "Además del paisaje gallego y el de la costa normanda, las baterías de San Pedro guardan muchas similitudes con las empleadas en Normandía, aunque estas son más antiguas. De hecho se conservan las propias piezas, y allí solo los búnqueres, así que es todo un privilegio lo que tenemos aquí en A Coruña".
Otro de los puntos de unión de aquella batalla y Galicia es la figura de Manuel Otero, el único soldado gallego que luchó con el ejército americano y que falleció en el desembarco, al que un año más se le volvió a rendir homenaje ante la placa que recuerda esta gesta.
La jornada culminó con el desfile de los vehículos históricos por las calles de A Coruña, una marcha que rodeó la península para volver al Monte de San Pedro y despedirse hasta la próxima edición. "Esperamos que el año que viene sea más y mejor; poder ofrecer algo nuevo y más espectáculo", avanzó Pereira.
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