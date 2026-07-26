Noche de reguetón junto al mar en A Coruña
El Morriña Fest firma una segunda jornada de éxito con la música de Young Miko o Myke Towers, aunque también dejaron su huella sobre el escenario 9Louro y Hard GZ
El Morriña Fest ha vuelto a triunfar. Y lo ha hecho, en su segunda jornada, a ritmo de reguetón. El sol brilló, pero casi nadie cambió esta cita por la playa. Sobre las seis de la tarde, justo antes de que se abriesen las puertas del recinto situado en el Muelle de la Batería, la cola parecía interminable. No faltaron los abanicos, pero tampoco los brillos y los oufits festivaleros. La ocasión lo merecía. Algunos grupos, incluso, aprovecharon el festival para celebrar despedidas de soltero.
El protagonista fue Myke Towers. El cantante de himnos como Lala o Soleao había visitado el Coliseum de A Coruña en mayo de 2025. Un año después, el público le esperaba con muchas ganas. Y no defraudó. Pero no fue el único. Lewis Potter fue el encargado de abrir la jornada y el recinto estaba ya prácticamente lleno cuando fue el turno de 9Louro, uno de los nombres con mayor proyección de la nueva escena urbana gallega.
El rapero gallego Hard GZ, que se crió en A Coruña, puso todas sus ganas en el directo e incluso se bajó a la valla para cantar una canción muy cerca del público. La banda y el ritmo de Junior H lograron que nadie dejase de bailar.
Cuando se fue el sol, le tocó brillar a Young Miko. La puertorriqueña combinó reguetón, trap latino, R&B y pop urbano con un estilo propio que conquistó a todos los presentes. Y aún quedaban ganas de más antes de Myke Towers: fue el turno de D. Valentino. La noche la cerró Mvrk. Pero eso no es todo. El Morriña Fest estrena hoy sus Brunch! Electronik. Así que todavía queda fiesta (y música) por delante.
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