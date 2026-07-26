Estos son los conciertos que vienen a A Coruña este 2026

A Coruña ha iniciado 2026 con un importante número de conciertos ya confirmados y a medida que avanzan los días nuevos nombres se suman al calendario musical para los próximos meses en la ciudad. Importantes bandas y artistas tanto locales como nacionales o internacionales incluyen la ciudad en sus giras para este año. Un año en el que, A Coruña volverá a ser uno de los grandes focos de atracción del noroeste peninsular para melómanos, fans de los sonidos emergentes, clásicos seguidores de los artistas de siempre y para el público general. Esta es la selección de propuestas musicales que acogerá A Coruña este 2026, diseñadas para todas las edades y una amplia heterogeneidad de estilos. A continuación repasamos algunas citas importantes que ya han pasado y detallamos los conciertos que quedan por llegar.

10 y 11 de enero. Sés

La cantautora coruñesa María Xosé Silvar, Sés, presentó en el teatro Colón, en doble fecha, su nuevo trabajo, el libro-disco Nadando na incerteza.

24 de enero. Rafa Sánchez

Rafa Sánchez de La Unión se subió al escenario del teatro Colón escenario para hacer un recorrido por las canciones más icónicas de su trayectoria con el espectáculo Biografía.

Rafa Sánchez, de La Unión, en concierto. / EP

29 de enero. Eladio Carrión

La gira de Eladio Carrión, una de las voces más influyentes del panorama urbano latino, pasó por A Coruña el pasado 29 de enero.

30 y 31 de enero. La M.O.D.A.

El grupo La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), procedente de Burgos, hizo doble parada en A Coruña, en sala Pelícano, los días 30 y 31 de enero de 2026.

La Maravillosa Orquesta del Alcohol (M.O.D.A.) en concierto. / Santos Álvarez

31 de enero. Mocedades y Los Panchos

Dos clásicos indiscutibles de la música en español como Mocedades y Los Panchos actuaron juntos en el teatro Colón, en el marco de una gira mundial para tender puentes entre generaciones.

31 de enero. Amaia

Amaia visitó A Coruña el 31 de enero para dar un concierto en el Coliseum como parte de su gira 'Arenas' por los principales recintos de España. Tras varios meses de espera tras la publicación de su último disco, Si abro los ojos no es real, sus seguidores pudieron disfrutar de sus éxitos en un concierto inolvidable en el que subió al escenario al grupo coruñés Aliboria.

7 de febrero. Mikel Izal

El cantante español Mikel Izal recaló con su gira El miedo y el paraíso, el pasado verano en el Morriña Fest. Este mes de febreró, ha vuelto para actuar en el Coliseum con Merino como artista invitado.

8 de febrero. Jeff Tweedy

El líder y fundador de Wilco, Jeff Tweedy, acercó su versión más íntima y acústica en A Coruña ante un público entregado que hizo 'sold out' en el teatro Colón. En su único concierto en Galicia, presentó temas de su nuevo trabajo en solitario, ‘Twiling Override’, y repasó éxitos de su extensa trayectoria con Wilco y Uncle Tupelo.

Concierto de Jeff Tweedy en el teatro Colón de A Coruña. / LOC

15 de febrero. Jeanette

Jeanette, autora de temas como Por qué te vas, llevó su gira 50 aniversario a Palexco.

La cantante Jeanette. / EFE

21 de febrero. Amaral

El dúo zaragozano Amaral, una de las bandas más importantes de los últimos años en la música española, ha regresado recientemente a A Coruña para presentar su nuevo disco dentro de la gira Dolce Vita Tour. Eva Amaral y Juan Aguirre cautivaron al público del Coliseum de A Coruña el 21 de febrero. Más información.

Concierto de Amaral en Coliseum de A Coruña / CARLOS PARDELLAS / LCO_Externas

21 de febrero. Miguel Ríos

Miguel Ríos actuaba el 21 de febrero en el teatro Colón, con las entradas agotadas.

El cantante Miguel Ríos durante una actuación. / Europa Press

27 de febrero. Taburete

Taburete presentó en A Coruña su sexto álbum ‘El perro que fuma’. El concierto fue en la sala Pelícano.

La banda Taburete. / Ricardo Rubio

28 de febrero. Yerai Cortes

El guitarrista y compositor de flamenco visitó A Coruña para presentar su versión más íntima y personal en un espectáculo programado al margen de su gira. El público coruñés tuvo la "oportunidad única" de gozar en directo de un artista que redefine los límites del flamenco al combinar su raíz con nuevas vías creativas.

El guitarrista de flamenco Yerai Cortés durante una actuación. / EP

28 de febrero. Café Quijano

Café Quijano presentó en el Palacio de la Ópera de A Coruña su gira Miami 1990.

Café Quijano, en una imagen promocional de su próximo concierto en A Coruña. / LOC

5 de marzo. The Kooks

Solo tres fechas en España: Madrid, Barcelona y A Coruña. La banda The Kooks, una de las más influyentes del indie-rock de los 2000, pasó por la Sala Pelícano en una de las exclusivas paradas de su nueva gira.

14 de marzo. Fórmula V

La banda liderada por Paco Pastor presentó himnos como ‘Cuéntame’, ‘Eva María’ o ‘Vacaciones de verano’ en el teatro Colón.

14 de marzo. Rufus T. Firefly

La banda de rock alternativo liderada por Julia Martín-Maestro y Víctor Cabezuelo actuó en la sala Pantalán de A Coruña.

Rufus T. Firefly. / LOC

17 de marzo. Suede

Los iconos del britpop Suede llegaron a Galicia en una fecha única en la Sala Pelícano de A Coruña, donde presentaron en directo su nuevo álbum Antidepressants. Repasa aquí la crónica del concierto.

Brett Anderson, cantante de los británicos Suede, durante un concierto. / Europa Press

18 de marzo. Repion

El trío formado en Madrid actuó en la sala Pantalán en el marco de los directos Vibra Mahou.

18 de marzo. Paquito D'Rivera

El músico cubano de jazz Paquito D’Rivera actuó en la sala Garufa junto al pianista Pepe Rivero y el vibrafonista Sebastián Laverde.

28 de marzo. Alizzz

El productor y compositor Alizzz presentó su segundo disco 'Conducción Temeraria' con un concierto en formato íntimo del ciclo SON Estrella Galicia que llega a A Coruña con entradas agotadas.

Alizzz en una imagen promocional. / LOC

11 de abril. Celtas Cortos

El grupo vallisoletano Celtas Cortos incluyó A Coruña en la gira de su 40 aniversario que recaló en el Coliseum. Más información.

Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos. | // PABLO ALONSO / REDACCIÓN

11 de abril. Luz Casal

La cantante de Boimorto actuó en el Palacio de la Ópera en el marco de su gira Me voy a permitir. Las entradas pueden adquirirse desde 54,70 euros.

La cantante Luz Casal en concierto. / EFE

17 de abril. Hijos de la Ruina

El trío formado por Natos y Waor junto a Recycled J pasa por el Coliseum el 17 de abril.

18 de abril. Viva Suecia

El grupo de indie Viva Suecia visita A Coruña el 18 de abril de 2026 con motivo de su nueva gira. Más información.

Viva Suecia en el concierto de A Coruña en 2018 / Carlos Pardellas

19 de abril. Operación Triunfo

El Coliseum recibe una de las paradas de los Conciertos OT 2025 por grandes recintos de todo el país con los 16 concursantes de la edición de este año y con el coruñés, Martín Yáñez, Tinho como una de las sensaciones del concurso, por su voz, su personalidad y su humor.

Martín Yáñez, Tinho, en una gala de ‘OT’. / LOC

25 de abril. El Arrebato

El Arrebato lleva su gira El viaje inesperado al Palacio de la Ópera el 25 de abril. Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de Ataquilla y en el kiosco de la plaza de Ourense. Los precios oscilan entre los 39,73 a los 49,36 euros, según la ubicación. Más información.

El Arrebato durante un concierto / A.J. GONZÁLEZ

30 de abril. Rodrigo Cuevas

El artista asturiano presenta en Galicia su nueva propuesta escénica, La Belleza, con única fecha en A Coruña.

Rodrigo Cuevas, en una foto promocional / LOC

7 de mayo. Mad Caddies

Los californianos Mad Caddies anuncian una gira en salas que pasa por el Playa Club el 7 de mayo. A Coruña será su primera parada en España para presentar su propuesta de presentar reggae, ska y punk.

9 de mayo. Iván Ferreiro

El cantante Iván Ferreiro repasa en su nueva gira sus 35 años de trayectoria en la música. El tour 'Hoy x ayer' pasará por el Coliseum de A Coruña 9 de mayo.

Iván Ferreiro. / Javier Cebollada.

16 de mayo. Marta Sánchez

Marta Sánchez celebra sus 40 años de trayectoria musical con un concierto en el Palacio de la Ópera. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla desde 49.50 euros.

Marta Sánchez. / EFE

15 y 16 de mayo. Dani Martín

Dani Martín, el primero en anunciar concierto en A Coruña para el año 2026, desató la nostalgia en el Coliseum con una doble cita en el Coliseum el 15 y el 16 de mayo.

Dani Martin interpreta una canción durante su concierto en A Coruña. / Carlos Pardellas

23 de mayo. Bad Gyal

La artista urbana catalana Bad Gyal arrasó en A Coruña, con un Coliseum abarrotado. El concierto de A Coruña fue el único de Galicia y del noroeste peninsular.

Bad Gyal arrasa en A Coruña, con un Coliseum abarrotado / Sindo Novoa

27 de mayo. Megadeth

Megadeth, uno de los grupos con más influyentes y respetados de la historia del metal anuncia su gira de despedida tras 43 años sobre los escenarios. A Coruña fue una de las tres ciudades de España en las que hizo parada, con un concierto en el Coliseum en el que los de Dave Mustain hicieron un recorrido por toda su carrera que incluyó los grandes himnos que han convertido a la banda en una institución del metal.

Dave Mustain, líder de Megadeth, durante un concierto. / EFE

13 de junio. El Último de la Fila

El estadio de Riazor había sido anunciado como escenario de la gira de regreso anunciada por el dúo de Manolo García y Quimi Portet. Pero el posible play off de ascenso del Deportivo motivó la decisión del Concello de retirar el uso del recinto para el recita, se que celebró finalmente en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela.

El último de la fila presenta su vuelta a los escenarios en su gira 2026. / José Luis Roca

23 de junio. Xoel López

Xoel López puso música la "la noche más coruñesa del año", la víspera de San Xoán con una actuación junto a Caamaño & Ameixeiras que forma parte del ciclo de conciertos de Noite do Porto en el muelle de Batería.

Actuación de Xoel López en el muelle de la Batería en la noche de San Juan del Noites do Porto / Andrea Sánchez

2 de julio. Tom Jones

Una de las grandes voces del panorama internacional como Tom Jones conquistó A Coruña con su concierto en el Coliseum, una cita enmarcada dentro del festival O Gozo Fest que forma parte de su gira Come Gather Around.

TOM JONES EN CONCIERTO / GUS DE LA PAZ / LCO

4 de julio. Pablo Alborán

El artista andaluz Pablo Alborán regresó a A Coruña para presentar su nueva gira Global Tour. La ciudad será la única en Galicia y una de las nueva españolas por las que pasará el cantante. El recital será en el Coliseum el 4 de julio.

Pablo Alborán en el Coliseum en 2018 / ARCAY /ROLLER AGENCIA

6 de julio. Garbage

La banda liderada por Shirley Manson actuó en la sala Pelícano de A Coruña, dentro del ciclo Concertos do Xacobeo. El carisma de la líder de la banda, Shirley Manson, deslumbró a los presentes con su voz.

Concierto de Garbage en Pelícano / PixelinPhoto

10 de julio. Carlos Rivera

El artista mexicano presentó su último trabajo, ‘¡Vida México!’, en el Coliseum de A Coruña, además de éxitos destacados de sus veinte años de carrera y colaboraciones como su dueto con Malú, ‘Mal Escrito’.

El cantante mexicano Carlos Rivera. / EP

18 de julio. Alejandro Sanz

Alejandro Sanz, primer artista confirmado del ciclo de conciertos Coruña Sound, presentó en el muelle de la Batería su nuevo trabajo '¿Y ahora qué?'.

Concierto de Alejandro Sanz en el Muelle de Batería de A Coruña / Casteleiro

22 de julio. Aitana

Aitana dejó entrar a su ‘Cuarto Azul’ a miles de personas que abarrotaron el Coliseum para disfrutar de una noche muy especial llena de pancartas y abanicos. "Qué ilusión estar aquí", confesó la cantante catalana, que agradeció a las personas que acamparon durante días para lograr las primeras filas.

Damián S. Capelán / Gus de la Paz

24, 25 y 26 de julio. Morriña Fest

Juanes, Myke Towers, Hard GZ y Belén Aguilera fueron algunos de los artistas que desfilaron este año por el Morriña Fest, uno de los festivales más concurridos del verano coruñés.

Juanes en la primera jornada del Morriña Fest en A Coruña. / Casteleiro

30 de julio. Romeo Santos y Prince Royce

Romeo Santos regresará a A Coruña, en esta ocasión junto a Prince Royce. Será en el Muelle de la Batería dentro de su primera gira conjunta Mejor tarde que nunca.

Romeo Santos y Prince Royce / EFE

5 al 8 de agosto. Festival Noroeste Estrella Galicia

La banda británica Echo & The Bunnymen serán las grandes estrellas de la próxima edición del Festival Noroeste Estrella Galicia, que se celebrará del 5 al 8 de agosto. La formación de Liverpool, formada en plena efervescencia del post-punk, se subirá al escenario de la playa de Riazor en una de las citas musicales más destacadas del verano coruñés. Dorian, Bala, Sés, Fantastic Negrito y Franki and The Witch son algunos de los artistas que también formarán parte del cartel.

Ian McCulloch, líder de Echo and The Bunnymen. / EFE

26 de agosto. Judeline

La artista gaditana es uno de los nombres que figuran como cabeza de cartel de un ciclo de conciertos alejado del concepto de los festivales multitudinarios. Su directo en A Coruña será en el auditorio del parque de Santa Margarita. Más información.

Judeline, en una imagen promocional. / Ana Arden / Sonido Muchacho

27 de agosto. Valeria Castro

La cantante canaria Valeria Castro ofrece un concierto en A Coruña este verano. La candidata a seis Premios de la Música Independiente actuará el 27 de agosto en el parque de Santa Margarita como parte de un cartel de un nuevo ciclo de directos concebido como "una experiencia musical boutique alejada de los festivales masivos".

4 y 5 de septiembre. Recorda Fest

Juan Magán y Beret se encuentran entre los primeros confirmados para la cuarda edición del Recorda Fest que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el muelle de la Batería. También estarán Taburete, Inazio y Mafalda Cardenal.

Beret y Juan Magán, entre los primeros confirmados del Recorda Fest. / LOC

11 y 12 de septiembre. La Oreja de Van Gogh

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh es una de las noticias del año en el panorama musical. La banda acaba de publicar las fechas de su gira y hará parada doble en A Coruña. El primer concierto será el 11 de septiembre en el Coliseum, para el que ya se han agotado entradas. El grupo donostiarra ha anunciado su segunda fecha, con entradas que van desde los 50 a los 60 euros.

Amaia Montero, de nuevo junto al resto de la banda La Oreja de Van Gogh / E.P.

17 de septiembre. Dani Fernández

Inicialmente previsto para el 2 de mayo, el cantante Dani Fernández pospone su concierto en A Coruña tras haber sufrido una caída durante una actuación en Valencia. El accidente obligó a trastocar los planes de la gira La Insurrección , que llegará a la ciudad el 17 de septiembre al Coliseum.

19 de septiembre. Silvio Rodríguez

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, una de las figuras imprescindibles de la canción iberoamericana y nombre clave de la Nueva Trova, volverá a España en 2026 con una gira especial que se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre. En A Coruña actuará en el Coliseum el 19 de septiembre.

2 de octubre. Zucchero

La voz más icónica del rock blues italiano Zucchero ofrecerá el 2 de octubre (20.30 horas) en el Palacio de la Ópera de A Coruña un concierto dentro de su gira mundial Overdose d’Amore Gold.

El cantante Zucchero / LOC

3 de octubre. Antonio Orozco

El artista catalán regresará al Coliseum en 2026, en la recta final de La gira de mi vida, tras reunir a 7.000 personas en su concierto de 2025.

Antonio Orozco en concierto. / Europa Press

10 de octubre. Tanxugueiras

Tras una década marcando un antes y un después en la música gallega, Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro anuncian su regreso subiéndose de nuevo al escenario del Coliseum de A Coruña. Tanxugueiras presentará su nuevo disco O Cuarto el 17 de octubre.

23 de octubre. Julio Iglesias Jr.

Anuncia un tour para dar voz a los éxitos de su padre que pasará por el Palacio de la Ópera el 23 de octubre.

23 de octubre. Micah P. Hinson

El cantautor estadounidense regresará a la ciudad el próximo 23 de octubre con una actuación que forma parte del ciclo de conciertos del Xacobeo y que tendrá lugar en el teatro Colón. Las entradas está a la venta con precios que van desde los 19 a los 25 euros.

7 de noviembre. Vetusta Morla

Vetusta Morla pone fin este 2026 al parón que anunció hace dos años con una gira que han titulado 'Gira de vuelta. Canciones de ida' y que elige A Coruña como una de las siete únicas ciudades por las que pasará su vuelta a los escenarios.

Concierto de Vetusta Morla / EFE

13 de noviembre. Kiko Veneno

El cantautor Kiko Veneno actuará en el Palacio de la Ópera de A Coruña el 13 de noviembre (20.30 horas) dentro del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank

13 y 14 de noviembre. Melendi

Tras agotar entradas para su primera fecha anunciada en A Coruña, el cantante asturiano hará doble parada en el Coliseum, el 13 y 14 de novimbre, para presentar su nuevo disco 'Pop Rock'.

El cantante Melendi durante un concierto. / Paco Paredes / EFE

16 de noviembre. Bryan Adams

El canadiense Bryan Adams regresará el próximo otoño al Coliseum de A Coruña dos años después de su última vez. El cantante ha anunciado su nueva gira europea Roll With The Punches en el que regresará a España en una serie de conciertos que incluirán su parada en el recinto coruñés el 16 de noviembre.

Bryan Adams durante un concierto. / EFE

18 de noviembre. Álex Ubago

El cantante donostiarra Álex Ubago celebra el 25 aniversario del disco '¿Qué pides tú?' con una gira que pasará por el teatro Colón de A Coruña el 18 de noviembre. Las entradas pueden adquirirse desde 25 euros.

El cantante Álex Ubago durante un concierto. / Ricardo Rubio / EP

20 de noviembre. Mónica Naranjo

La reconocida artista Mónica Naranjo formará también parte de la amplia lista de conciertos programados en el Coliseum de A Coruña en el segundo semestre de este 2026. Será la única actuación que ofrecerá en Galicia dentro de su gira Greatest Hits Concerts en la que repasa los éxitos más conocidos de sus 30 años de carrera profesional.

Mónica Naranjo. / Salva Musté

21 de noviembre: Raphael en el Coliseum

El artista de Linares, una de las voces más populares y más reconocidas de la música en español, ofrecerá un recital en A Coruña el 21 de noviembre de 2026. Más información.

Raphael / JAVIER LIZÓN

21 de noviembre. Jorge Drexler

El cantautor uruguayo Jorge Drexler, una de las voces más influyentes y poéticas de la música iberoamericana, regresará a A Coruña este 2026 para presentar su nuevo trabajo discográfico ‘Taracá’. Llegará a la ciudad el 21 de noviembre en el Palacio de la Ópera con su nueva propuesta, un espectáculo inédito y renovado en el que se subirá al escenario acompañado de siete músicos.

Jorge Drexler en concierto. / Isabel Insua.

22 de noviembre. Malú

Malú volverá a A Coruña en 2026. La cantante ha incluido la ciudad en las primeras fechas de su nuevo gira, Quince Tour, en la que recorrerá España para presentar en director las canciones de su nuevo disco, Quince.

5 de diciembre: Hombres G

Hombres G regresarán a A Coruña a finales de 2026 con la gira ‘Los mejores años de nuestra vida 2026’ que acompañará al largometraje sobre la banda que se estrenará en cines en abril. La emblemática banda actuará en el Coliseum de A Coruña el 5 de diciembre de 2026 tras recorrer las principales ciudades de España y justo antes de despedirse en el Movistar Arena de Madrid el 12 de diciembre. La venta de entradas; en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Más información.

Hombres G en la presentación de su nueva gira 'Los mejores años de nuestra vida 2026'. / EFE

10 de diciembre: Bunbury

Enrique Bunbury ha anunciado concierto en A Coruña dentro de su gira ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’. El Coliseum acogerá el jueves 10 de diciembre el nuevo espectáculo del cantante, compositor y productor que recorre escenarios de América y España acompañado de una formación de diez músicos.

12 de diciembre: Carolina Durante en A Coruña

Carolina Durante tocará en el Coliseum de A Coruña el 12 de diciembre de 2026, dentro de su gira Fin de la aventura. El concierto empezará a las 21.00 horas y las entradas, desde 38,88 euros, han salido a la venta en Ataquilla.com. Más información.

Concierto de Carolina Durante en la plaza de María Pita durante las fiestas de 2022. / Víctor Echave

19 de diciembre. Carlos Ares

El músico coruñés Carlos Ares volverá a su ciudad para celebrar el fin de la gira ‘La Boca del Lobo’ el próximo 19 de diciembre en el Palacio de la Ópera.

Carlos Ares. / LOC

Primeros artistas confirmados para 2027

16 de enero. Kase. O

El rapero zaragozano Kase.O., ex de Violadores del Verso presentará su nuevo trabajo, Camisa de Fuerza, el 16 de enero de 2027 en el Coliseum de A Coruña. Las entradas pueden adquirirse a partir de 52 euros.

23 de enero. Sergio Dalma

Sergio Dalma vuelve a los escenarios con su nuevo disco Ritorno a Via Dalma, que se publicará el 14 de noviembre. El cantante saldrá de gira para hacer un repaso a sus grandes éxitos y hará parada en el Coliseum de A Coruña el 23 de enero de 2027.

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29 de mayo. Cano

El artista madrileño Cano, uno de los referentes de la música urbana, actuará en el Coliseum el próximo 2027 para presentar su espectáculo ‘Anais Tour’. El concierto en A Coruña será una de las diez únicas citas de su gira estatal y la única posibilidad de verlo en Galicia.