Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

A Coruña comienza la semana bajo la influencia de las altas presiones centradas en las Azores, con un moderado ascenso de las temperaturas que dejará los termómetros con valores que irán de los 18º a los 29º. El pronóstico recoge nieblas y nubes bajas a primera ahora y cielos muy despejados el resto del día. Los vientos soplarán moderados en el litoral.

Martes 28

Amanecerá con poca nubosidad, aunque a lo largo del día irá en aumento. Las temperaturas se moverán entre los 17 y los 27 grados.

Miércoles 29

Se esperan intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 17 y 23 grados.

Tabla con la predicción de A Coruña detallada por la Agencia Estatal de Meteorología. / LOC

Jueves 30

Los cielos estarán cubiertos durante toda la jornada. Los termómetros oscilarán entre los 17 y los 22 grados.

Viernes 31

Habrá alternacia de nubes y claros, con temperaturas que irán de los 19 a los 25 grados.

Sábado 1

Predominarán los cielos soleados y los termómetros se moverán entre los 19º de mínima y los 26º de máxima.

Domingo 2

Los cielos estarán parcialmente nublados y las temperaturas oscilarán entre los 16º y los 23º.

Lunes 3

Las nubes de la mañana se irán retirando para dejar cielos despejados durante la tarde. Se esperan temperaturas de entre 16 y 22 grados.

Martes 4

Los cielos estarán parcialmente nublados y los termómetros oscilarán entre los 15º y los 21º.

Miércoles 5

Se esperan nubes y claros durante toda la jornada, con temperaturas de entre 16º y 22º.

Jueves 6

Habrá intervalos de nubes y claros, mientras que las temperaturas irán de los 16º a los 20º.

Viernes 7

Las nubes de la mañana se irán retirando a medida que avance la jornada para dejar cielos despejados durante la tarde. Los termómetros se moverán entre los 17º y los 20º.

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Sábado 8

Predominarán los cielos soleados y las temperaturas se moverán entre los 16º de mínima y los 20º de máxima.