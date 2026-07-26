La Xunta y el Concello de A Coruña buscan un acuerdo para la actual estación de autobuses sin pasar por los tribunales

La cesión por parte de la Xunta de la antigua estación de buses de Vigo al Concello reabre la cuestión sobre el futuro de la terminal coruñesa, todavía en uso hasta finales de año, cuando entre en servicio la nueva estación en el complejo intermodal de San Cristóbal. Quedan meses para que las instalaciones queden inutilizadas mientras sigue la negociación entre la Xunta y el Concello de A Coruña sobre el conflicto principal: la titularidad de los terrenos y del inmueble.

El Ayuntamiento defiende que el suelo de la estación de autobuses es municipal y que el edificio es de propiedad autonómica, pero el Gobierno gallego defiende que tiene la titularidad de ambos. Fuentes municipales señalan que están "en conversaciones" con el Ejecutivo autonómico, con el objetivo de evitar pasar por los tribunales y buscar puntos de encuentro. Al contrario que lo que ha sucedido en Vigo, apuntan, la Xunta no le ha ofrecido la cesión de las instalaciones al Concello.

Consultada por esta redacción sobre sus planes para la terminal tras hacer pública la oferta de cesión de la de Vigo al Concello, el Gobierno autonómico señala que tomará "en cada caso a decisión que sexa máis convinte para os intereses de cada cidade e da súa veciñanza".

La disputa por los terrenos se remonta a 2009, cuando Adif y el Ayuntamiento firmaron el acuerdo original para construir la intermodal, donde el Gobierno central acomete la reforma de la terminal de trenes y el gallego, la construcción de la nueva estación de autobuses. Cuando la Xunta entró a negociar el proyecto, comenzó la disputa por la propiedad.

En 2021, cuando se firmó el convenio marco para construir esta terminal, se excluyó la posibilidad de aprovechar los terrenos de la estación de autobuses actual para financiar la obra, pero no se indicó quién ostentaba su titularidad. El documento, sin embargo, señala que ambas administraciones, Xunta y Ayuntamiento, tendrán que llegar a un acuerdo para desarrollar la zona y llevar a cabo "la transformación urbanística de los terrenos ocupados por la actual estación de autobuses prevista por el actual plan general".

Según el Plan General de Ordenación Municipal vigente, este suelo podría destinarse a zonas verdes, como parques, y a otros equipamientos públicos, pero también, de acuerdo con el texto aprobado en 2013, se podrían construir hasta dos edificios de 16 y 8 alturas para viviendas, aunque estos inmuebles quedarían fuera de la finca de la terminal actual.

Proyectos autonómicos

En Vigo, la cesión del inmueble y los terrenos llega casi cuatro años después del cierre de la antigua estación y el traslado de los autobuses a la intermodal integrada en el complejo de Vialia. Este viernes, la Xunta anunció la cesión gratuita de los más de 15.000 metros cuadrados que estaban abandonados, en los que está previsto construir parques infantiles y zonas verdes.

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En el resto de antiguas estaciones de Galicia de los que la administración autonómica es titular -Santiago, Lugo y Ourense- se han planteado proyectos de carácter autonómico. En el caso de Santiago se demolieron las instalaciones de la estación para construir unas nuevas dependencias de la Xunta. En Ourense, la Fundación Amancio Ortega está terminando la construcción de una nueva residencia de personas mayores que pasará a estar a manos de la Xunta, mientras que en Lugo el futuro de las antiguas instalaciones todavía es incierto, aunque el Ejecutivo gallego se comprometió en el Parlamento a no demoler el edificio y buscar unos nuevos usos.