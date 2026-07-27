El BNG de A Coruña denuncia el mal estado de la playa canina de Bens
La formación nacionalista lamenta que el arenal carezca de infraestructuras esenciales y de un mantenimiento adecuado
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A Coruña
El BNG denuncia que la playa canina de Bens continúa en un "estado deplorábel" y reclama al Gobierno local que dote el arenal de servicios básicos.
Según la formación, la zona carece de duchas, fuentes, aseos, papeleras y contenedores, además de disponer de un aparcamiento insuficiente.
Su viceportavoz, Francisco Jorquera, ha registrado varias preguntas para saber "por que o Concello non dota este areal dos servizos básicos necesiarios" y "por que desatende sistematicamente" su limpieza y salubridad. También pregunta por qué el Concello no solicitó incluir Bens en el censo oficial de zonas de baño, lo que impide que esté sometida al programa de control y vigilancia sanitaria.
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