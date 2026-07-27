Música
El ciclo de conciertos Noites do Porto anuncia nuevos conciertos en A Coruña y se expande a otras ciudades gallegas
Nacho Vegas actuará en noviembre en la ciudad
El ciclo de conciertos Noites do Porto, ya consolidado en la programación coruñesa, amplía sus horizontes y llevará su música a otras ciudades gallegas. Además, también ha anunciado un nuevo concierto este año que será el de Nacho Vegas el 6 de noviembre en la sala Inn del puerto de A Coruña.
Este ciclo, bajo el nombre de 'Noites do Porto Recomenda', llevará también al grupo británico Temples a la sala Capitol de Santiago el 16 de noviembre y anuncia su desembarco en Vigo este año, donde anunciará próximamente nuevas actuaciones. A ellas añadirá otras ciudades gallegas en 2027. "En las próximas semanas se irán desvelando los nuevos nombres y fechas que completarán el cartel de esta primera edición de NDP Recomenda", explica la organización.
"Nace así una nueva cápsula del festival que prolonga su actividad durante los meses de otoño y, por primera vez, expande su sello fuera de la ciudad herculina para conectar algunas de las salas más emblemáticas de Galicia", indican en una nota de prensa. "Esta nueva marca surge con el objetivo de mantener vivo el espíritu del festival a lo largo del año, trasladando su cuidada línea artística, la cercanía de los aforos reducidos y la apuesta por el formato sala a ciudades como Santiago de Compostela y Vigo, sin dejar de lado su cita con el público de A Coruña", añaden.
Entradas a la venta
Las entradas para estos dos conciertos ya anunciados están ya a la venta en la plataforma FeverUp, en el caso del coruñés, y en Ataquilla y Ticketmaster para el evento santiagués.
El festival ha celebrado este 2026 su sexta edición en el que han actuado en A Coruña nombres como Xoel López y Caamaño&Ameixeiras la noche de San Juan, Barry B, Vera Fauna, The Horrors, María José Llergo o Curtis Harding, entre muchos otros. También estaba anunciado el concierto de Coti en el muelle de Batería aunque fue cancelado horas antes de su celebración.
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