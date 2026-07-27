Comunidades de vecinos pagan más por obras ante la incertidumbre en materiales y mano de obra
Administradores de fincas explican que las empresas "se curan en salud" con valorizaciones muy altas de los trabajos para calcular el impacto de los precios de los materiales durante los retrasos
M. Casais
Los retrasos en las reformas y obras de mantenimiento de edificios por falta de trabajadores también acaban afectando a la tarifa final de las intervenciones solicitadas por las comunidades de propietarios.
Administradores de fincas explican que el coste de los materiales no ha dejado de subir en los últimos años por los distintos conflictos geopolíticos, por lo que muchas empresas de la construcción optan por subir los precios por adelantado para cubrir las posibles pérdidas que se puedan dar cuando comiencen las obras.
La presidenta del colegio de administradores de fincas (Coafga) Teresa Suárez, apunta que la "la incertidumbre es muy grande en el marcado de los materiales" y que ello, sumado a la demora en las reformas de mayor calado por no encontrar trabajadores, provoca que los empresarios "se curen en salud" y "suban muchísimo la valorización de sus trabajos".
"Lleva ocurriendo desde la pandemia y sobre todo desde la guerra de Ucrania, ha ido aumentando el coste de los materiales cada año y supone una subida espeluznante", dice la administradora de fincas coruñesa Laura Cabaleiro.
Al estar el mercado de la construcción tan "copado", explica Cabaleiro, algunas empresas cuando se piden actualización sobre los presupuestos para las obras "abusan" de los precios para ya eliminarse a sí mismas de las ofertas que pueden permitirse las comunidades de propietarios.
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