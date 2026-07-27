El Consorcio de Turismo de A Coruña refuerza la financiación de las rutas aéreas nacionales con un 20% más de media por destino

El Consorcio de Turismo de A Coruña prevé sacar a licitación esta semana los contratos de cinco nuevas rutas nacionales para el aeropuerto de Alvedro. Los destinos elegidos son Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao y Alicante. Algunos ya se han operado en el aeródromo coruñés, pero las condiciones económicas son superiores a las del último concurso, que salió en 2021. Turismo ha reforzado la financiación de estas conexiones en el territorio español con 50.000 euros más de media por destino, un 20% más.

Para las nuevas rutas nacionales, Turismo invertira 1,54 millones de euros en el primer año, una media de 308.550 euros por ruta. En los concursos convocados desde 2021, la media era de 256.300 euros, pues el total del presupuesto para los enlaces a Las Palmas, Málaga, Valencia --estos fueron en la misma convocatoria--, Sevilla y Bilbao sumaba 1,2 millones de euros. La ruta a la ciudad andaluza, sin embargo, quedó desierta, así que lleva sin funcionar desde 2022, cuando Vueling la suprimió.

Este año no solo aumenta el presupuesto sino que también se prevén subidas en próximos años para las aerolíneas que resulten adjudicatarias. En el nuevo concurso, la conexión con Sevilla es la de mayor presupuesto: el importe máximo alcanza los 393.250 euros, IVA incluido, durante el primer año y los 484.000 euros en las siguientes anualidades. Para Málaga, Valencia y Bilbao se reservan hasta 302.500 euros anuales por ruta, mientras que Alicante contará con 242.000 euros el primer año y hasta 302.500 en los posteriores. Una misma aerolínea podrá presentar ofertas para varias rutas y resultar adjudicataria de varios destinos.

El presupuesto de los enlaces con Málaga y Valencia es el que más crece: pasan de los 199.650 euros cada una en 2021 a 302.500 euros en el actual concurso. La última convocatoria para recuperar Sevilla, que quedó desierta, tenía reservados 299.475 euros. Esta vez son 393.250 euros. En el caso de Bilbao, el aumento es del 21%: de 250.000 euros a 302.500. Volotea eliminó esta ruta en enero de 2024, a pesar de sus buenos números.

Una vez se publique el concurso, las aerolíneas tendrán diez días hábiles para presentar sus ofertas. El plan del Concello es adjudicarlas en septiembre para que estén operativas a finales de año. El Consorcio de Turismo convocará otro concurso para la captación de rutas internacionales. Para la contratación de estas conexiones con el extranjero todavía no hay plazos concretos.

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Según las cuentas de 2026, el Consorcio dispone de 2,75 millones de euros para captación de rutas aéreas, publicidad, reuniones y conferencias, edición de folletos y acciones de promoción en destino. Solo los vuelos absorben 1,95 millones. Además, a partir de este año, y como se aprobó el pasado viernes, un convenio con Inditex permitirá contar con 1,5 millones de euros anuales para la promoción de la ciudad a través de "grandes hitos" y de la consolidación y apertura de rutas en el aeropuerto.