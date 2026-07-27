El Gobierno y ONCE repartirán dos millones de gafas en España para ver el eclipse total de Sol: ¿Dónde conseguirlas en A Coruña?

A Coruña continúa calentando motores para uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas. Cuando faltan poco más de dos semanas para el eclipse total de Sol del 12 de agosto, el Gobierno y el Grupo Social ONCE han puesto en marcha una campaña para repartir gratuitamente dos millones de gafas homologadas en España con las que observar el fenómeno sin poner en riesgo la vista.

El anuncio se realizó este lunes en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de A Coruña, una de las ciudades que se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse y que, por su ubicación, figura entre los mejores lugares de España para contemplarlo. Si las condiciones meteorológicas acompañan, miles de personas seguirán desde la ciudad un fenómeno que no se repetirá con estas características en generaciones.

La campaña, bajo el lema Una vista única. Cuídala, busca evitar los daños oculares que puede provocar mirar directamente al Sol durante el eclipse. En total se distribuirán dos millones de gafas certificadas. El Grupo Social ONCE repartirá 1,7 millones a través de su red de vendedores, mientras que las 300.000 restantes las distribuirá el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), entre museos, centros de investigación y otras entidades científicas.

Patty Bonet en la presentación del acto en A Coruña / Gus de la Paz

La entrega de las gafas comenzará especialmente a partir del 3 de agosto, apenas unos días antes del eclipse, y permitirá que cualquier ciudadano pueda acceder gratuitamente a un elemento de protección imprescindible para observar el Sol. El objetivo de la campaña es evitar lesiones en la retina que pueden producirse incluso tras unos segundos de observación sin la protección adecuada. Las gafas que se repartirán cumplen la norma internacional ISO 12312-2, la única válida para este tipo de observaciones.

Los organizadores recuerdan que antes de utilizarlas conviene comprobar que no estén rayadas, perforadas o deterioradas. También insisten en que deben colocarse antes de levantar la vista hacia el Sol, observar el eclipse solo durante unos segundos cada vez y apartar primero la mirada antes de quitárselas. Además, advierten de que nunca debe mirarse el eclipse a través de prismáticos, telescopios o cámaras si estos no disponen de un filtro solar profesional instalado en el objetivo, ya que las gafas por sí solas no protegen en esos casos.

Guías didácticas

La campaña no se limita al reparto de gafas. También incluirá materiales divulgativos y guías para explicar cómo observar el eclipse con seguridad, además de acciones informativas dirigidas al público general. En A Coruña participarán tanto el MUNCYT como los Museos Científicos Coruñeses, que forman parte de la red de centros de ciencia que colaboran en esta iniciativa.

El acuerdo contempla también el desarrollo de acciones de divulgación científica y de materiales accesibles para que las personas con discapacidad visual y otras discapacidades puedan participar en las actividades relacionadas con el Trío de Eclipses. "El éxito de esta campaña es que nadie tenga que acercarse a la ONCE tras el eclipse con problemas de visión", apuntaba en la presentación el vicepresidente de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE, Alberto Durán.

Todo ello llega en un momento en el que el interés por el eclipse no deja de crecer. Se trata de un acontecimiento excepcional, ya que un eclipse total visible desde España es un fenómeno muy poco frecuente. El del próximo mes será, además, el primero de un denominado Trío de Eclipses, que continuará en 2027 con otro eclipse total —considerado por la comunidad científica como el "Eclipse del Siglo" por su larga duración— y finalizará en 2028 con un eclipse anular, conocido popularmente por el efecto de "anillo de fuego".

Como parte de esa conmemoración, la ONCE dedicará sus sorteos de los días 12 de agosto de 2026, 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028 a estos tres eclipses. En cada uno de ellos pondrá en circulación cinco millones de cupones con una imagen alusiva a estos fenómenos astronómicos.