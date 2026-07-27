¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 27 de julio

Tragedia griega en la plaza de las Bárbaras

La compañía teatral Noite Bohemia cierra su ciclo de teatro clásico en el patrimonio con una representación de la tragedia griega Medea.

21.30 horas. Plaza de las Bárbaras

Últimos días para recordar las mareas negras

Esta semana es la última oportunidad de poder disfrutar de la exposición al aire libre Mareas Negras y aprender sobre el desastre del buque Urquiola.

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