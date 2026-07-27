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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 27 de julio

Teatro clásico y exposiciones, entre las propuestas destacadas del día

La tragedia griega de Medea, por Noites de Bohemia.

La tragedia griega de Medea, por Noites de Bohemia. / LOC

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RAC

A Coruña

Tragedia griega en la plaza de las Bárbaras

La compañía teatral Noite Bohemia cierra su ciclo de teatro clásico en el patrimonio con una representación de la tragedia griega Medea.

21.30 horas. Plaza de las Bárbaras

Últimos días para recordar las mareas negras

Esta semana es la última oportunidad de poder disfrutar de la exposición al aire libre Mareas Negras y aprender sobre el desastre del buque Urquiola.

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