Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 27 de julio
Teatro clásico y exposiciones, entre las propuestas destacadas del día
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A Coruña
Tragedia griega en la plaza de las Bárbaras
La compañía teatral Noite Bohemia cierra su ciclo de teatro clásico en el patrimonio con una representación de la tragedia griega Medea.
21.30 horas. Plaza de las Bárbaras
Últimos días para recordar las mareas negras
Esta semana es la última oportunidad de poder disfrutar de la exposición al aire libre Mareas Negras y aprender sobre el desastre del buque Urquiola.
Todo el día. Calle Compostela
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