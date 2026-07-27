Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retrasos de obras en viviendas por falta de personalAyudas a emprendedoresEl presupuesto de Turismo para las rutas nacionalesÚltima hora de los incendios en Madrid y ÁvilaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Obras

La tercera ronda de A Coruña ya deja ver sus nuevos carriles bici y aceras a la altura de Visma

Continúan los trabajos de reforma del primer tramo de la circunvalación coruñesa

Obras de remodelación del primer tramo de la tercera ronda de A Coruña

Obras de remodelación del primer tramo de la tercera ronda de A Coruña / Gus de la Paz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Rivera

A Coruña

El primer gran cambio que sufrirá la tercera ronda de A Coruña desde su apertura hace más de diez años está cerca de hacerse realidad. Estos días avanzan los trabajos de remodelación de la rotonda que conectará el nuevo barrio de San Pedro de Visma con esta circunvalación de acceso a la ciudad, la AC-14.

Desde el pasado mes de junio los obreros trabajan ya en la zona para reformar el vial en su primer tramo de salida desde el falso túnel que se sitúa tras salir de la rotonda de Peruleiro (conocida como del pavo real) hasta la glorieta que ya estaba construida 300 metros más adelante, aunque hasta el momento sin uso más allá de continuación de los carriles.

En esta reconfiguración, que está realizando la Junta de Compensación de la urbanización de las casi 4.000 viviendas en la zona, se dejarán dos carriles de circulación por sentido --hasta ahora había tres-- y se crearán nuevos recorridos peatonales que hasta ahora no existían, además de un nuevo tramo de carril-bici que estará conectado con este nuevo barrio. Según indicaba el Concello al inicio de las obras, también está previsto crear nuevas zonas de estacionamiento.

Obras de remodelación del primer tramo de la tercera ronda de A Coruña

A la izquierda pueden verse las nuevas aceras y la zona en la que irá el carril bici tras la remodelación de la tercera ronda / Gus de la Paz

Con el avance de estas obras, ya es posible ver cómo quedarán divididos los carriles así como la nueva zona para transeúntes y ciclistas. Además, aprovechando esta intervención, se están ejecutando canalizaciones urbanas como el saneamiento de pluviales, aguas residuales, abastecimiento, red eléctrica, telecomunicaciones, gas e iluminación pública. También se plantará nuevo arbolado en el entorno.

Tres meses de obras

La construcción comenzó el pasado 29 de junio y se divide en cuatro fases que irán hasta los últimos días de septiembre. En la primera de ellas se ha demolido la mediana de hormigón central, mientras que en las siguientes ya se está dando forma al resultado final.

Noticias relacionadas

Esta intervención permitirá crear parte de los nuevos accesos al polígono de viviendas de Visma, además de mejorar las conexiones con el núcleo de Visma de Arriba, con nuevas puertas de entrada y de salida.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
  2. La pastelería de San Andrés que triunfa en A Coruña con dulces de la infancia: 'A los dos años ya estaba ayudando a mi madre en la cocina
  3. Gran expectación en la Torre de Hércules por el aterrizaje del Pesca 2 en la Rosa dos Ventos para evacuar a una persona
  4. Tercer cambio en el proyecto de la estación de tren de A Coruña: mismo presupuesto y 7 meses más de obra
  5. La cafetería de A Coruña que marcó la infancia de Martiño Rivas: 'Si ibas a tomar un zumo, un Cola Cao y un sándwich, sentías que habías triunfado en la vida
  6. Un bulo de WhatsApp provoca el caos en Bicicoruña: 50 bicicletas eléctricas quedan fuera de servicio
  7. Elisa González (70 años), una de las muchas voluntarias jubiladas de las organizaciones de A Coruña: «Tenía ganas y me pareció la oportunidad perfecta para ayudar»
  8. Las terrazas de A Coruña se dividen por la nueva ley antitabaco: 'Ya era hora' frente a 'es una imposición

La tercera ronda de A Coruña ya deja ver sus nuevos carriles bici y aceras a la altura de Visma

La tercera ronda de A Coruña ya deja ver sus nuevos carriles bici y aceras a la altura de Visma

Bonilla a la Vista llega al mundo de la pizza: así es la receta de Grosso Napoletano disponible en A Coruña hasta septiembre

Bonilla a la Vista llega al mundo de la pizza: así es la receta de Grosso Napoletano disponible en A Coruña hasta septiembre

El ciclo de conciertos Noites do Porto anuncia nuevos artistas en A Coruña y se expande a otras ciudades gallegas

El ciclo de conciertos Noites do Porto anuncia nuevos artistas en A Coruña y se expande a otras ciudades gallegas

La plataforma flotante de O Parrote instala un panel informativo con datos de interés para los usuarios

La plataforma flotante de O Parrote instala un panel informativo con datos de interés para los usuarios

El TSXG reduce a 50 años la pena de cárcel al condenado por agresión sexual a mujeres a las que ofrecía trabajo en Ordes

El TSXG reduce a 50 años la pena de cárcel al condenado por agresión sexual a mujeres a las que ofrecía trabajo en Ordes

La Ciudad Vieja de A Coruña se despide del Medievo hasta el próximo año

La Ciudad Vieja de A Coruña se despide del Medievo hasta el próximo año

El Consorcio de Turismo de A Coruña refuerza la financiación de las rutas aéreas nacionales con un 20% más de media por destino

El Consorcio de Turismo de A Coruña refuerza la financiación de las rutas aéreas nacionales con un 20% más de media por destino

Comunidades de vecinos pagan más por obras ante la incertidumbre en materiales y mano de obra

Comunidades de vecinos pagan más por obras ante la incertidumbre en materiales y mano de obra
Tracking Pixel Contents