La tercera ronda de A Coruña ya deja ver sus nuevos carriles bici y aceras a la altura de Visma

El primer gran cambio que sufrirá la tercera ronda de A Coruña desde su apertura hace más de diez años está cerca de hacerse realidad. Estos días avanzan los trabajos de remodelación de la rotonda que conectará el nuevo barrio de San Pedro de Visma con esta circunvalación de acceso a la ciudad, la AC-14.

Desde el pasado mes de junio los obreros trabajan ya en la zona para reformar el vial en su primer tramo de salida desde el falso túnel que se sitúa tras salir de la rotonda de Peruleiro (conocida como del pavo real) hasta la glorieta que ya estaba construida 300 metros más adelante, aunque hasta el momento sin uso más allá de continuación de los carriles.

En esta reconfiguración, que está realizando la Junta de Compensación de la urbanización de las casi 4.000 viviendas en la zona, se dejarán dos carriles de circulación por sentido --hasta ahora había tres-- y se crearán nuevos recorridos peatonales que hasta ahora no existían, además de un nuevo tramo de carril-bici que estará conectado con este nuevo barrio. Según indicaba el Concello al inicio de las obras, también está previsto crear nuevas zonas de estacionamiento.

A la izquierda pueden verse las nuevas aceras y la zona en la que irá el carril bici tras la remodelación de la tercera ronda / Gus de la Paz

Con el avance de estas obras, ya es posible ver cómo quedarán divididos los carriles así como la nueva zona para transeúntes y ciclistas. Además, aprovechando esta intervención, se están ejecutando canalizaciones urbanas como el saneamiento de pluviales, aguas residuales, abastecimiento, red eléctrica, telecomunicaciones, gas e iluminación pública. También se plantará nuevo arbolado en el entorno.

Tres meses de obras

La construcción comenzó el pasado 29 de junio y se divide en cuatro fases que irán hasta los últimos días de septiembre. En la primera de ellas se ha demolido la mediana de hormigón central, mientras que en las siguientes ya se está dando forma al resultado final.

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Esta intervención permitirá crear parte de los nuevos accesos al polígono de viviendas de Visma, además de mejorar las conexiones con el núcleo de Visma de Arriba, con nuevas puertas de entrada y de salida.