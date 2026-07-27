Bonilla a la Vista llega al mundo de la pizza: así es la receta de Grosso Napoletano disponible en A Coruña hasta septiembre

Bonilla a la Vista ha dejado su impronta en las prendas de Zara, el cine surcoreano e incluso en el hogar de los pódcasters más populares entre los miembros de la generación Z. Y, ahora, también en uno de los platos más icónicos de la comida italiana, la pizza, en la que ha introducido sus famosas patatas.

Y es que el negocio coruñés se ha aliado con la cadena de pizzerías Grosso Napoletano para crear una receta única que solo se podrá probar en Galicia hasta el 20 de septiembre. Se trata de La Frita Bonilla, una masa coronada con uno de sus productos estrella que podrá disfrutarse desde el 28 de julio en la ciudad en los locales de Marineda City y del número 22 de Emilia Pardo Bazán.

'La Frita Bonilla', la pizza exclusiva con las patatas de lata más famosas de A Coruña

La Frita Bonilla mezcla los sabores italianos con uno de los productos más icónicos de A Coruña: las patatas de la compañía fundada por Salvador Bonilla. Se trata de una masa con mozzarella fiordilatte, prosciutto cotto, crema de Grana Padano, pecorino y un poco de pimienta, a la que Grosso Napoletano añade como topping las conocidas patatas de lata que se elaboran a diario en la fábrica de Arteixo.

Almacén de Bonilla a la Vista. / Iago López

Según indica la empresa, elegida Mejor Cadena de Pizza Artesanal de España en el 50 Top Pizza, la receta trata de rendir homenaje "al producto local". Uno que nació en el siglo XX en Ferrol y que conquistó A Coruña -y al resto del mundo- a base de churros, chocolate a la taza y unos 1.500 kilos de patatas fritas al día producidas en Sabón.

Estas últimas se venden sobre todo en verano, la época en la que Grosso mantendrá a la venta este ingrediente "tan inesperado como reconocible". Estará disponible solo en Galicia, tanto en las dos tiendas de A Coruña como en Vigo (Rúa Inés Pérez de Ceta, 2) y Santiago de Compostela (Rúa da República de El Salvador, 28).

Según indica la cadena de pizzerías, la colaboración con la firma de los Bonilla "une a dos marcas que comparten una misma filosofía: apostar por la calidad del producto y ofrecer experiencias que conectan con las personas". La alianza no es la única iniciativa que la empresa ha emprendido en la urbe este año. Este febrero, Grosso repartió pizzas gratis a los primeros clientes que acudieron a sus locales durante el Día Mundial de la Pizza.