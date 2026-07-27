La plataforma flotante de O Parrote instala un panel informativo con datos de interés para los usuarios

La plataforma de baño de O Parrote cuenta con un panel digital para que los usuarios dispongan de información útil y actualizada, que sirva como refuerzo de seguridad para las actividades náuticas. La pantalla estará ubicada en el acceso a la plataforma y mostrará en tiempo real datos de interés relacionados con el estado del mar, las condiciones meteorológicas e información relevante para los navegantes y los usuarios de los pantalanes.

Los datos de temperatura ambiente corresponden a las mediciones que realiza Meteogalicia en el dique de abrigo, por lo que pueden diferir de las condiciones registradas en O Parrote, mientras que la información relativa a la temperatura del agua procede de la estación de medición situada en la zona de la Marina. La previsión de la Autoridad Portuaria es ampliar progresivamente la información que se muestra en el panel e incorporar contenidos como el estado de las mareas y la programación de actividades.

Panel informativo en el acceso a la plataforma flotante de O Parrote. / LOC

La Autoridad Portuaria recuerda que está prohibido tirarse de cabeza al agua, introducir o utilizar objetos de vidrio en la plataforma y sus accesos, así como cualquier comportamiento que ponga en riesgo la integridad propia de otros usuarios.

Según explica el presidente Martín Fernández Prado, la infraestructura constituye el “primer proyecto físico visible de la apertura del puerto a la ciudad” como avance del modelo de integración puerto-ciudad que se desarrolla en el marco de Coruña Marítima.

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Las gradas habilitadas en el paseo marítimo y un centro de servicios con espacio para almacenamiento de embarcaciones, vestuarios, duchas exteriores y un espacio de hostelería completan los servicios de la nueva plataforma flotante de O Parrote, que cuenta con con una inversión de más de tres millones de euros por parte de la Xunta de Galicia