La propuesta de cierre comercial en A Coruña con motivo del eclipse aterriza sin apoyo definido: "Estaría fetén porque es un evento único"

La asociación astronómica Ío de A Coruña lanza la iniciativa Pechado por eclipse, que invita a los comerciantes de la ciudad a realizar un cierre o parón comercial el próximo 12 de agosto, día del eclipse total. La propuesta de adaptación horaria para empresas y asociaciones de actividades no esenciales parte de que "ante un evento único como este, nadie debería perdérselo, tampoco los empleados y comerciantes", expone el presidente de Ío, Óscar Blanco. El proyecto facilita carteles para indicar el cambio de horario en los locales que se unan y se identifiquen con Pechado por eclipse.

"Pensamos que las administraciones nombrarían ese día como festivo, porque así ha sucedido antes en otros lugares del mundo, para garantizar el disfrute y reducir los desplazamientos locales por el eclipse. En vista de que no ha sucedido, propones un límite de horarios en aquellos comercios y servicios en los que sea compatible. Es un suceso histórico que nadie debería perdérselo por media hora, es solo un ratito de la jornada. Los clientes y los visitantes lo entienden, además que a la hora justa del eclipse total poca gente estará comprando", expone Blanco.

El 12 de agosto, entre las 19:31 y las 21:22 horas, la Luna comenzará a interponerse con el Sol y en el lapso de dos horas, apenas un minuto y medio será de solape absoluto. El eclipse total no volverá a suceder en Galicia hasta el año 2180 y será en A Mariña, ni siquiera en A Coruña. Con estos datos en la mano, el presidente de la asociación Ío recalca la fecha como "trascendental" y que "no es una cosa cualquiera". De ahí surge la motivación para impulsar un cambio de horario o "un cese de actividad durante la parte central y más importante del eclipse".

"Entendemos que en una fecha así habrá sectores queriendo vender como nunca, la ciudad estará llena de gente. Mucha gente del comercio encuentra una oportunidad buena para sus negocios. La magnitud del evento solo se puede medir en el propio día. No por ello los empleados o los empresarios se deberían perder el eclipse", resuelve Blanco, que apoya "una cultura organizativa sensible a las experiencias colectivas que forman parte de la vida en comunidad".

Reacción de los comerciantes

La propuesta de la asociación astronómica Ío echa a andar a dos semanas del eclipse del 12 de agosto. En su página web ofrecen gratuitamente la cartelería de Pechado por eclipse, que cuenta con la colaboración de Manel Cráneo en el diseño de imagen y Marta Cortacans en el diseño gráfico da campaña. La segunda parte de la iniciativa se refiere al refuerzo "del compromiso con la cultura científica y su difusión", por lo que se anima a instituciones como museos o bibliotecas a unirse al cambio horario. Diferentes asociaciones de comerciantes de A Coruña afirman no conocer la campaña todavía, pero se comprometen a la difusión entre sus miembros, en algunos casos.

Desde la Agrupación de Vecinos y Comerciantes de Monte Alto informan de que, en su caso, "depende de cada comercio y de su decisión". "Cada uno hará lo que le dé la gana. Es un evento que sucede en horario laboral y se tomarán las decisiones atendiendo a ello. No hay una dirección única y no se debería dictar una norma al respecto. Es un fenómeno meteorológico como otro cualquiera, como si llueve o hace niebla", exponen desde la entidad comercial sobre el evento astronómico.

Para la presidenta de la presidenta de la Asociación de comerciantes e profesionais do barrio de Os Mallos, Alba Alicia Balsa, la medida recibe una valoración positiva, aunque asegura "que no se ha valorado conforme avanza la asociación Ío". "A nivel individual, esa tarde cierro. En términos generales, todavía no se ha comentado la iniciativa Pechado por eclipse y tenemos que recordar que el perfil es de autónomo en nuestro barrio. Por tanto, el que tenga interés, lo hará", expone.

"Está claro que el eclipse es un foco de atracción económica y hay que aprovecharlo desde el sector del comercio, especialmente desde el pequeño comercio. Sin embargo, a mí gustaría recordar que los trabajadores y dueños de estos negocios tenemos derecho al descanso y las fiestas, lo que incluye el eclipse. Tenemos derecho a no perdernos un evento así. Estaría fetén el cierre porque es algo único", apunta la presidenta de Os Mallos.

Gafas de eclipse para los clientes

La Asociación Zona Comercial Obelisco no han adoptado una política común y conjunta sobre la propuesta de horario de Pechado por eclipse. "Nuestra asociación no marca el horario de atención y funcionamiento y los integrantes tienen toda libertad dentro de los márgenes obligatorios que marca el Concello. Actualmente, no hay una postura consensuada. Podemos proponerlo y ver si sucede el cambio, está a tiempo de suceder, pero no hay demasiados antecedentes de este tipo", informa su presidente, Javier Pastoriza.

De hecho, los comerciantes de la zona del Obelisco mantienen una campaña cofinanciada con la Xunta de Galicia por la cual cada cliente el día del eclipse recibirá unas gafas homologadas para ver el fenómeno. "En el calendario parece un evento muy próximo, pero a pie de calle todavía se siente muy lejos", resuelve Pastoriza.