Los sindicatos ponen encima de la mesa una huelga en la hostelería de A Coruña el día del eclipse

Los sindicatos estudian convocar una huelga en la hostelería de la provincia de A Coruña el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de Sol y con una jornada en la que se espera una elevada afluencia de visitantes. Fuentes sindicales conocedoras de la negociación explican que la medida está sobre la mesa y que podría anunciarse este miércoles.

La posibilidad de convocar el paro fue abordada en la reunión celebrada este lunes, tras la que los representantes de los trabajadores acordaron comparecer en rueda de prensa para dar todos los detalles. Está previsto que durante esa rueda de prensa expliquen el estado de las conversaciones y ratifiquen, en su caso, una convocatoria que alcanzaría a restaurantes, cafeterías, pubs, hoteles y al resto de actividades incluidas en el convenio provincial.

Una negociación abierta desde 2025

Las negociaciones del nuevo convenio empezaron hace más de un año, concretamente en enero de 2025, con la participación de CCOO, CIG y UGT y de las principales asociaciones empresariales del sector. El acuerdo afecta a cerca de 20.000 trabajadores del sector que piden mejoras salariales, la defensa de los derechos en las bajas laborales frente a los recortes propuestos por la patronal y unos horarios compatibles con la vida personal.

Según las fuentes consultadas, la representación empresarial se había comprometido a remitir una nueva propuesta antes de que terminase junio, pero el documento todavía no ha llegado. La parte sindical considera que esta demora puede acabar dejando sin efecto los incrementos y atrasos correspondientes a 2025, mientras el turismo y la actividad hostelera continúan creciendo.

El impacto de una huelga en una jornada histórica

La elección del 12 de agosto elevaría notablemente el impacto de la protesta. El eclipse de A Coruña es una cita que atraerá mucho turismo. De hecho, los datos de junio dejaban ver una ocupación hotelera del 85%, con precios cercanos a los mil euros.

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El objetivo de la presión sindical sería lograr que el convenio quede cerrado o, al menos, prácticamente acordado antes de esa fecha. Las organizaciones ya han realizado otras concentraciones, pero las fuentes consultadas sostienen que, ante la falta de avances, "ya no cabe otra posibilidad" que endurecer las medidas. En caso de confirmarse el paro, también se estudian movilizaciones en lugares visibles y con una presencia destacada de coruñeses y visitantes.