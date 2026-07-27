Estas son las cinco paradas de bus más utilizadas en A Coruña: en una de ellas solo pasa una línea

El servicio de autobús urbano de A Coruña cuenta con más de 500 paradas en el término municipal para dar servicio a sus 22 líneas regulares, además de la especial de la UDC y el Búho nocturno.

Si preguntásemos a sus usuarios cuáles creen que son las que más viajeros acumulan a lo largo de un año, muchos pensarían en las más céntricas, quizás con la de la plaza de Ourense, la del Obelisco o la de la plaza de Pontevedra frente al Eusebio da Guarda como las más usadas.

La Compañía de Tranvías, la concesionaria del servicio, ha hecho público cuáles son las cinco más utilizadas de la ciudad en el año 2025. Sin embargo, de las tres mencionadas anteriormente solo una está en ese top 5.

La quinta más utilizada es la de la plaza de España, con 468.751 viajeros. Por ella pasan las líneas 4, 5, 6, 6A, 7 y 11. La siguiente es en uno de los barrios más populares, la de Os Castros, que pasa del medio millón de usos con 505.783 pasajeros. Por aquí circulan las rutas 2, 2A, 12, 12A, 14, 17 y 22, mientras que en el peldaño más bajo del podio, de tercera, está la parada de San Andrés a la altura del callejón del Africano. Esta parada fue utilizada el pasado año por 545.819 viajeros y por ella pasan las mismas rutas que por la de la plaza de España.

Segunda en Marineda

La que más sorprende es la parada situada en el número dos, que corresponde a la del centro comercial Marineda City. La sorpresa no es que un centro comercial concentre la segunda parada con más usuarios de la red de Tranvías, sino porque esta solo tiene una línea, la número 11, lo que ayuda a pensar que en caso de existir más líneas hacia otros puntos de la ciudad se utilizaría mucho más el transporte público para llegar hasta la superficie comercial. En total fueron 586.215 las personas que se subieron en uno de los buses rojos en la parada situada en el complejo.

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La que está situada frente al Eusebio da Guarda en la plaza de Pontevedra es la parada reina del servicio municipal de transporte urbano. Por ella pasan las líneas 4, 5, 6, 6A, 7, 11 y 22 y fue utilizada por 840.249 viajeros durante el año 2025. Esto significa que tuvo casi 300.000 usuarios más que la siguiente de la lista.