Un terremoto con epicentro a 100 millas de A Coruña hace temblar el Atlántico

Un terremoto de magnitud 3,1 se registró este lunes en aguas del océano Atlántico, a unos 183 kilómetros en línea recta de la ciudad de A Coruña. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) sitúa el epicentro en las coordenadas 43,8037 de latitud y -10,5992 de longitud, a una profundidad de 36 kilómetros.

El movimiento sísmico se produjo a las 15.39 horas —hora peninsular—. La distancia con A Coruña equivale aproximadamente a unas 100 millas náuticas y se sitúa en la zona marítima denominada Atlántico-Galicia.

Epicentro del terremoto / IGN

Por el momento, el IGN no le atribuye una intensidad máxima ni consta que haya sido percibido por la población. El organismo advierte de que los datos de los terremotos recientes pueden modificarse a medida que avanza la revisión del análisis sísmico.

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Desde el 112 Galicia han informado que siguen con atención la información sobre este seísmo, pero indican que nadie utilizó el servicio para avisar de ninguna incidencia relacionada con el temblor.