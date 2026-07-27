La UDC niega la necesidad de "rescate" pero demanda una "financiación estructural mayor"

La Universidade da Coruña (UDC) ha confirmado la "necesidad de financiación estructural mayor" para la institución desde "hace años". No obstante, ha negado que en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado viernes "se hablase de rescate".

Así lo han manifestado fuentes de la entidad académica consultadas por Europa Press respecto a las declaraciones realizadas por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, quien considera que la situación económica de la UDC es "preocupante". En consecuencia, le ha pedido que ponga en marcha medidas que posibiliten una "gestión razonable" de los fondos públicos y un "equilibrio financiero" dentro de sus cuentas.

Al respecto, han explicado que "a principios de 2024, el actual equipo de Gobierno de la UDC hizo pública una diagnosis de las cuentas de la institución en la que se reflejaba la existencia de un Remanente No Afectado acumulado de -13 millones de euros, mostrando la situación detectada con la máxima transparencia tanto con la Xunta cómo con los órganos de Gobierno de la UDC".

Asimismo, han añadido, se inició un "plan de ajuste", en el que se "retrajo un 30% en todas las partidas de gasto", entre otras medidas, "y ya en ese momento se incidió en la necesidad de una mayor financiación estructural para la Universidad".

"La UDC está captando una importante cantidad de fondos, creciendo con buenos resultados en las convocatorias de concurrencia competitiva, proyectos estatales e internacionales, pero esos son fondos finalistas que no se pueden destinar al pago de gastos de personal, mantenimiento de edificios, materiales de docencia, o arreglo de inmuebles", han concretado.

Por ello, han destacado como "clave" mejorar el sistema de financiación estructural, es decir, el que permite hacer frente a los gastos básicos que tiene la institución. "En ningún momento, en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado viernes se habló de rescate", han recalcado.

"Situación compleja"

En este sentido, han expuesto que lo que se trató en el órgano de Gobierno fue la liquidación de las cuentas de 2024, ya auditadas, que "ratifica la situación compleja a la que debe hacer frente la Universidad y las vías de trabajo que se estaban desarrollando".

"Las universidades públicas debemos contar con una línea de financiación estructural mayor, que permita desarrollar la actividad con normalidad", han urgido.

"Por tanto, desde la UDC esperamos de la Consellería la misma lealtad con la que venimos trabajando conjuntamente desde lo principio en este tema y para lo cual hay creado un grupo de trabajo coordinado por la Xunta", han añadido para incidir en que se refiere a "infrafinanciamento de la institución pública", una situación que, han recalcado, "lastra su salud financiera a medio y largo plazo".

Noticias relacionadas

Al respecto, han detallado que la entidad ha puesto en marcha un "plan de reequilibrio financiero que está dando resultados, pero que no es suficiente".