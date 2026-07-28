Abre en Novo Mesoiro la nueva Oficina de Atención Ciudadana de A Coruña

El barrio de Novo Mesoiro, en A Coruña, estrena la nueva Oficina de Atención Ciudadana, un servicio municipal que permitirá a los vecinos realizar trámites, presentar documentación y acceder a la información municipal sin necesidad de desplazarse hasta María Pita, el Ágora o el Fórum Metropolitano.

La oficina prestará los mismos servicios que los registros municipales ya existentes y dará cobertura al Distrito 9, en el que se integran los barrios de Novo Mesoiro, Mesoiro, Feáns, Urbanización Breogán, Obradoiro y parte de A Zapateira.

"La apertura de esta oficina nos permite acercar los servicios municipales a una zona de la ciudad que ha crecido de forma muy importante en los últimos años y facilitar a los vecinos la realización de sus gestiones cotidianas", señaló la alcaldesa, Inés Rey, que explicó que Novo Mesoiro reúne las condiciones idóneas para iniciar este proyecto "por ser un barrio en constante crecimiento, con una amplia área de influencia, alejado del centro y con necesidades específicas derivadas también del envejecimiento de una parte de su población".

Uno de los objetivos de esta iniciativa es "facilitar los trámites a las personas mayores, ofreciéndoles atención y acompañamiento presencial frente a las dificultades que puede suponer la digitalización de la administración".

La siguiente oficina, en Os Mallos

La nueva instalación es, además, la primera de la red de Oficinas de Atención Ciudadana que el Ayuntamiento implantará progresivamente en los diez distritos censales de la ciudad. El proyecto nace con dos objetivos: acercar la administración municipal a los barrios y facilitar el acceso a los servicios públicos, especialmente a las personas que encuentran más dificultades para realizar trámites por medios digitales.

Rey desveló que la próxima oficina se abrirá "en Os Mallos a finales de año".

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La oficina mantendrá los mismos horarios que el resto de los registros municipales. Abrirá de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas en horario de invierno (del 16 de septiembre al 14 de junio) y de 8.00 a 13.30 horas durante el periodo estival (del 15 de junio al 15 de septiembre), con la excepción de la Semana Grande (del 3 al 9 de agosto), cuando abrirá de 8.00 a 12.30 horas.