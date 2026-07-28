La Clínica Cobián impulsa un proyecto para prevenir la incontinencia urinaria con inteligencia artificial: "No es solo un problema de salud"

La Clínica Cobián de A Coruña presenta el proyecto XINE-IA, una iniciativa que combina la experiencia clínica con inteligencia artificial (IA) e innovación tecnológica, con el objetivo de mejorar la atención a mujeres con incontinencia urinaria.

El director médico y ginecólogo de la Clínica Cobián Fernando Cobián explica la importancia sobre la prevención de la incontinencia de orina: “No estamos hablando de un tratamiento en concreto, sino en intentar prevenir que las mujeres pierdan orina”.

Según la Sociedad de Incontinencia Internacional, la incontinencia de orina es la pérdida involuntaria a través de la uretra que origina un problema social o médico. El Foro Global de Incontinencia indica que el 14% de los hombres y el 50% de las mujeres tienen perdidas de orina. “En España hay seis millones y medio de personas que padecen esta enfermedad”, indica Cobián. El 60% de las mujeres mayores de setenta años tienen pérdidas de orina, y entre el 5 y el 10% de las jóvenes entre dieciocho y treinta también sufren esta enfermedad. “Este es un problema tan relevante como infradiagnosticado. No es solamente un problema de salud, sino que también afecta al ámbito público, social y económico”, explica el ginecólogo.

El doctor Cobián recalca la importancia de la prevención en estos casos. “Perder orina no es normal, aunque este muy normalizado en la sociedad. No hay que tratar enfermedades, hay que tratar a los pacientes”, indica.

Actuar antes de que aparezca

Con el proyecto XINE-IA, que cuenta con la colaboración de las empresas tecnológicas Aldaba y Try New Roads y del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic), pretenden evitar que las mujeres pierdan orina. “Nuestra idea es hacer una prevención primaria, donde se actúa antes de que aparezca, y una prevención secundaria, interviniendo en la fase presintomática”, dice Cobián. A raíz del trabajo que realizan con la terapia física, la tecnología y la concienciación de la mujer, estos datos se pasan a las empresas colaboradoras. “Luego el Citic se encarga de la integración de la información y de la IA”, explica Cobián.

El objetivo principal de este proyecto, subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, es encontrar patrones de comportamiento mediante el uso de la IA. “Con los resultados que obtengamos, podremos ofrecer unos tratamientos más personalizados, y así conseguir un mejor resultado que mejore la calidad de vida de nuestras pacientes”, señala Cobián.

El director de control de operaciones de Aldaba, Javier Iglesias, recalcó la implicación de la empresa en los proyectos del ámbito asistencial y de la salud. “Nosotros siempre intentamos aportar valor y experiencia en nuestras iniciativas. Somos el socio tecnológico de historia clínica y nuestro reto es garantizar la disponibilidad de los datos y asegurar la interoperabilidad”, explica Iglesias.

Try New Roads son los encargados de crear las aplicaciones. “Utilizamos tecnología que es muy escalable para que cuando la aplicación vaya aumentando tanto en los datos como en los dispositivos, se vayan añadiendo y sea estable”, señala el administrador de la compañía, Antonio Morandeiras.

El Citic se centrará en los contenidos tecnológicos, la aplicación de la IA y su uso ético. "Este proyecto aporta muchos más beneficios más allá de ese desarrollo tecnológico o de investigación. Nos permite como universidad llevar todo lo que hacemos en los laboratorios y en nuestra docencia al mundo real y trasladarlo a nuestros alumnos, con lo cual mejoramos tanto la docencia como la investigación", expresa el catedrático de la UDC Javier Pereira.