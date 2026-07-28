El Concello de A Coruña deberá indemnizar al Club del Mar por la gestión de la piscina municipal sin contrato

Un juzgado de A Coruña ha estimado parcialmente el recurso del Club del Mar de San Amaro y ha condenado al Concello de A Coruña a pagarle los costes por mantener abierta la piscina municipal cubierta después de que terminara la concesión, el 5 de mayo de 2023. El fallo fija 33.315,64 euros por el periodo comprendido entre el 6 de mayo y el 31 de agosto de 2023. La resolución obliga además al Ayuntamiento a abonar los costes generados desde el 1 de septiembre de 2023 hasta que asuma el servicio o complete los trámites legales para regularizarlo. Desde el Club del Mar explican a este medio que han mantenido una reunión con el Concello y que existe "predisposición" por ambas partes para encontrar una solución al problema de la piscina municipal, que seguirá en funcionamiento, aunque ya no estará gestionada por la entidad deportiva y social.

La cuantía total todavía no está cerrada. Fuentes del Club del Mar la estiman en unos 500.000 euros, cifra recogida por el PP, pero que no aparece fijada en la sentencia.

Una imposición por interés público

El contrato, adjudicado por veinte años improrrogables, venció el 5 de mayo de 2023. La jueza concluye que no estaba prevista ni se acordó ninguna prórroga y da por acreditado que se impuso a la entidad, por razones de interés público, la continuidad del servicio tras extinguirse la concesión. Rechaza así el argumento municipal de que los pliegos obligaban al club a continuar durante un año más.

La sentencia sostiene que, al no existir contrato en vigor, el Concello debe compensar los servicios prestados para evitar "un posible enriquecimiento injusto de la Administración". La indemnización debe cubrir los costes reales, sin incluir el beneficio industrial. El perito judicial cifró el déficit de la piscina en 52.805,51 euros entre mayo y diciembre de 2023 y en 165.162,46 euros durante 2024. Tras corregir un error material, la magistrada fijó en 33.315,64 euros las pérdidas del primer periodo reclamado. El fallo no impone costas y puede recurrirse en apelación en quince días.

El PP pedirá explicaciones al Gobierno local

El grupo municipal del Partido Popular, que ha hecho pública la sentencia este martes, anunció que reclamará explicaciones al Gobierno local. Su portavoz, Miguel Lorenzo, afirma que se reunió con la directiva del Club del Mar y con miembros de UGT en el comité de empresa para exigir una solución. El PP sostiene que la prestación sin contrato agravó la inseguridad laboral y ocasionó despidos, y reprocha al Ejecutivo municipal que no asumiese el servicio o convocase una nueva licitación.