A Coruña aprueba los festivos locales de 2027: Martes de Carnaval y San Juan
La Junta de Gobierno local aprobará que se aumente el presupuesto del IMCE, el ente que organiza las fiestas
La Junta de Gobierno local de A Coruña aprobará este miércoles el calendario de festivos locales de 2027. Los días elegidos son Martes de Carnaval, que es el 9 de febrero de 2027, y el 24 de junio, San Juan.
A Coruña escoge estos días después de que la Xunta marcase como festivos el día de San José, 19 de marzo, y el 17 de mayo, Día das Letras Galegas. Así, en 2027, el día del Rosario, patrona de la ciudad, que este año es festivo, volverá a ser laborable.
También se dará luz verde a aumentar el presupuesto del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), que es el ente encargador de organizar las fiestas y otros actos culturales. Así, propone incrementar las cuentas en 616.791,70 euros.
En la práctica, la mayor parte (514.791,70 euros) irá a contratar servicios externos de empresas y profesionales. Otros 102.000 euros se reservan para alquilar maquinaria, instalaciones y material. El documento no detalla qué eventos concretos se financiarán; solo señala que el dinero es necesario para "diversa programación do IMCE".
Para ello se utiliza el remanente líquido de tesorería, es decir, el dinero sobrante y disponible del ejercicio anterior.
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