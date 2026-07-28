La Universidade da Coruña inicia las obras en la envolvente del Pabellón de Colonias en Fisioterapia

La Universidad de A Coruña ha iniciado las obras de rehabilitación de la envolvente del Pabellón de Colonias de la Facultad de Fisioterapia, situado en el campus de Oza. La actuación cuenta con una inversión de 400.000 euros y permitirá mejorar la conservación y puesta en valor de un edificio de alto interés histórico, arquitectónico y académico. La intervención permitirá reacondicionar la envolvente exterior del edificio con actuaciones concretas sobre las fachadas y los elementos constructivos, afectados por el paso del tiempo y la exposición ambiental, con el objetivo de mejorar el comportamiento térmico, la seguridad y la durabilidad del inmueble.

La previsión de las obras recoge que estarán finalizadas a finales de año. El proyecto se desarrollará con criterios de respeto por el valor patrimonial del Pabellón de Colonias, empleando materiales y soluciones compatibles con la arquitectura original y con las intervenciones históricas previas. La intervención se lleva a cabo en el marco del Plan de Infraestructuras Universitarias (PIU), con la financiación principal de la Xunta, y tiene como objetivo preservar un inmueble de alto valor simbólico y urbano para la ciudad de A Coruña sin perder su funcionalidad docente.

El Pabellón de Colonias, construido entre 1921 y 1926 según el proyecto del arquitecto Pedro Mariño Ortega, constituye uno de los conjuntos más singulares del campus de Oza y alberga en la actualidad la Facultad de Fisioterapia, Ciencias de la Salud y la Escuela Universitaria de Enfermería de A Coruña. Este edificio ha sido objeto de importantes intervenciones a lo largo del siglo XX, incluidas actuaciones promovidas por la Dirección General de Arquitectura en 1944 y una rehabilitación proyectada en 1995 por el arquitecto Manuel de las Casas, galardonada con un Premio Nacional de Arquitectura.