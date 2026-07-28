El Festival de Electrónica Coruñés llevará a más de una decena de artistas al parque de Santa Margarida
Las entradas ya están a la venta
El auditorio del parque de Santa Margarida se volverá a convertir en lugar de encuentro para la música electrónica durante los días 14 y 15 de agosto con una nueva edición del FEC, Festival de Electrónica Coruñés, que se celebra dentro de la programación de las fiestas de María Pita.
El cartel de este año fue presentado este martes con Kangding Ray, Surgeon, DJ SWISHERMAN, Slit Observers, Russ, Reeko, Objekt, Weisheit, Steve Bug, Breixo Martínez y Roi. Según indica la organización, esta programación combina referentes internacionales con artistas nacionales y locales, manteniendo una línea basada en la calidad, la personalidad y la coherencia.
Tal y como explica el Concello, el FEC nace con la idea de contribuir a que la música electrónica ocupe el lugar cultural que merece y demostrar que puede formar parte de la programación pública de una ciudad. El enclave elegido, en el auditorio del parque de Santa Margarida, forma parte de la filosofía del proyecto.
Por días, DJ Swisherman, Kangding Ray, Roi, Russ, Slit Observers y Surgeon actuarán el viernes 14 mientras que el sábado 15 será turno de Breixo Martínez, Objekt, Reeko, Steve Bug y Weisheit.
Las entradas de cada día cuestan 36,50 euros y el abono 46,50 euros, gastos de gestión incluidos. Pueden comprarse a través de la web del festival.
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