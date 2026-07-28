Las grandes voces del gospel actuarán de nuevo en A Coruña esta Navidad

The Black Heritage Choir anuncia un concierto navideño en A Coruña con las grandes voces del soul, como parte del ciclo Concertos do Xacobeo. El espectáculo The Soul of Gospel repite el 17 de diciembre con un recital a las 20.30 horas en el Palacio de la Ópera y suma una parada en Vigo dentro de su programación, un día antes en el teatro Afundación a la misma hora. The Black Heritage Choir reúne a una selección de cantantes de Mississppi Mass Choir, que bajo la dirección de Mr. Jerry Calvin Smith en su concierto rinden homenaje al género religioso de tradición afroamericana, desde sus orígenes en las plantaciones hasta sus derivaciones más urbanas.

El espectáculo The Soul of Gospel presenta un innovador punto de vista artístico al contar con un coro formado por cantantes solitas y cada uno de los componentes asume un papel protagonista dentro del repertorio. Eso sucede sin que ninguna de estas singularidades debilite el sonido del conjunto. El concierto se presenta bajo el lema "Grandes del gospel: sentimiento, libertad y diversión".

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Las entradas se ponen este miércoles a las 11:00 horas a la venta en Ataquilla.com y en A Coruña también en la taquilla plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 25 euros y los 35 euros, con gastos de gestión aparte.