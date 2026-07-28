El ‘holding’ de Rodríguez Cebrián reduce a la mitad sus beneficios: factura más, pero gana menos

Inversiones Saona, el holding a través del cual el exdirector general de Inditex Juan Carlos Rodríguez Cebrián canaliza sus inversiones empresariales, redujo casi a la mitad su beneficio durante el pasado año.

La sociedad, que tiene participaciones en El Pelícano, Dux o Amura, obtuvo unas ganancias de 740.873 euros, frente a los 1,43 millones registrados el ejercicio anterior, lo que supone un descenso del 48,2%, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. A pesar de esta caída, la compañía encadena su tercer ejercicio consecutivo en beneficios después de haber dejado atrás varios años de pérdidas.

El retroceso del resultado no responde a un empeoramiento de la actividad ordinaria. De hecho, la cifra de negocios aumentó un 2,5%, hasta los 382.108 euros, mientras que el resultado de explotación se multiplicó por casi cinco al pasar de 54.675 a 266.594 euros. El frenazo llegó por el negocio financiero.

Los ingresos financieros descendieron desde 1,77 hasta 1,18 millones, mientras que los gastos financieros se dispararon desde apenas 4.953 euros hasta 202.920. A ello se sumó un deterioro de inversiones financieras por importe de 498.720 euros.

Inversión

Las cuentas reflejan además un importante esfuerzo inversor para reforzar las sociedades que forman parte de su cartera. Durante 2025, Saona destinó algo más de tres millones a ampliar su participación en varias compañías.

La principal operación fue una aportación de 2,56 millones a San Ginés Gestión de Inversiones, una sociedad del grupo con negocios en los ámbitos inmobiliario y patrimonial, cuyo valor contable ascendió hasta los 4,63 millones. A ello se sumaron nuevas inyecciones de capital de 244.475 euros en Inversiones Peroxa y de 239.999 en Dricar de Inversiones, otras dos de las sociedades inmobiliarias que posee. A través de esta última, prevé construir 135 viviendas en el solar del antiguo convento de las Adoratrices.

Gracias a estas operaciones, el valor de las inversiones en empresas del grupo y asociadas aumentó un 15,6%, desde 16,02 hasta 18,52 millones. Este capítulo concentra prácticamente todo el activo de la sociedad, que cerró el ejercicio con un patrimonio total de 19,1 millones.

El incremento de la inversión vino acompañado de un mayor recurso a la financiación. La deuda a largo plazo de Saona aumentó hasta los 7,83 millones, frente a los 7,37 de un año antes. La práctica totalidad de ese pasivo corresponde a préstamos concedidos por Marlolan, el principal brazo inversor del matrimonio formado Juan Carlos Rodríguez Cebrián y Dolores Ortega, sobrina de Amancio Ortega. Los activos de Marlolan superan los 180 millones.

Gastos financieros

Precisamente, el aumento de esa financiación explica el fuerte incremento de los gastos financieros registrado durante el pasado ejercicio. Las propias cuentas advierten de que la evolución de los tipos de interés constituye “uno de los principales riesgos para la sociedad, al poder afectar tanto al coste de su deuda como a sus resultados futuros”.

En 2024, Saona había culminado una profunda reorganización de su entramado empresarial, al reducir su participación directa en varias sociedades del negocio del ocio y dando mayor protagonismo a otras compañías del grupo.

Meses después, en febrero de este año, Rodríguez Cebrián y su socio Luis Diz asumieron además de forma directa la administración de empresas como El Pelícano Galicia, Dux Coruña, Jac Coruña y Amura Puerto, con lo que simplificaron la estructura con la que controlan buena parte del ocio nocturno coruñés. Durante el año pasado, Rodríguez Cebrián recibió 49.000 euros de Saona en concepto de retribución salarial.