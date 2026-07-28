Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 28 de julio
Dos propuestas de ocio y cultura para hoy
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A Coruña
Los artesanos regresan gracias a la feria Mostrart
Una de las ferias de artesanía más importantes de Galicia vuelve esta semana a los Jardines de Méndez Núñez, donde decenas de creadores mostrarán sus trabajos.
Jardines de Méndez Núñez
Exposición en el Belas Artes de ‘Habana Mater’
El fotógrafo coruñés Luis Gabú retrata la realidad de Cuba en los últimos 20 años y la importancia del Centro Gallego en la isla.
Museo de Belas Artes Calle Zalaeta, 2
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