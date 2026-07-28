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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 28 de julio

Dos propuestas de ocio y cultura para hoy

Feria de artesanía Mostrart en A Coruña.

Feria de artesanía Mostrart en A Coruña. / Iago López / Roller Agencia

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RAC

A Coruña

Los artesanos regresan gracias a la feria Mostrart

Una de las ferias de artesanía más importantes de Galicia vuelve esta semana a los Jardines de Méndez Núñez, donde decenas de creadores mostrarán sus trabajos.

Jardines de Méndez Núñez

Exposición en el Belas Artes de ‘Habana Mater’

El fotógrafo coruñés Luis Gabú retrata la realidad de Cuba en los últimos 20 años y la importancia del Centro Gallego en la isla.

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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 28 de julio

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