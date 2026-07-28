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Inés Rey pide "mayor sensibilidad" a la patronal de la hostelería de A Coruña y que atienda las demandas de los trabajadores

Los sindicatos se plantean convocar una huelga para el 12 de agosto, día del eclipse

ESCALA DEL CRUCERO BRITANICO ARVIA EN EL MUELLE DE TRASATLANTICOS DEL PUERTO DE A CORUÑA. BARCO. BUQUE. TURISMO. TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS. HOSTELERIA. TEERRAZAS. CRUCERISTAS. TURISTAS

ESCALA DEL CRUCERO BRITANICO ARVIA EN EL MUELLE DE TRASATLANTICOS DEL PUERTO DE A CORUÑA. BARCO. BUQUE. TURISMO. TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS. HOSTELERIA. TEERRAZAS. CRUCERISTAS. TURISTAS / Iago Lopez / LCO

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Ana Carro

A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha pedido "mayor sensibilidad" a la patronal de la hostelería de A Coruña y que atienda sus demandas. Los sindicatos estudian convocar una huelga en la provincia de A Coruña el próximo 12 de agostocoincidiendo con el eclipse total de Sol y con una jornada en la que se espera una elevada afluencia de visitantes. Fuentes sindicales conocedoras de la negociación explican que la medida está sobre la mesa y que podría anunciarse este miércoles.

Preguntada sobre este asunto, Rey ha reconocido que es "conocedora de que llevan meses reivindicando mejoras en las condiciones laborales". "Me comprometí a trasladar a la patronal esas demandas", ha expuesto, aunque ha recordado que, en este asunto, el Concello es "un mero espectador".

La regidora ha pedido "mayor sensibilidad" a la patronal ya que los profesionales de la hostelería "dedican muchas horas a un trabajo en algún caso ingrato y estresante". Rey ha defendido que el empleo tiene que ser "de calidad" y que hay que "garantizar unos mínimos". "Lo que demandan no es nada excesivo", ha dicho, y ha señalado que las "reivindicaciones son totalmente lógicas: estabilidad, mejoras salariales y respeto a a bajas medicas".

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Espera que "aún haya tiempo para sentarse y hablar de aquí al 12 de agosto".

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