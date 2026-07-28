Inés Rey pide "mayor sensibilidad" a la patronal de la hostelería de A Coruña y que atienda las demandas de los trabajadores

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha pedido "mayor sensibilidad" a la patronal de la hostelería de A Coruña y que atienda sus demandas. Los sindicatos estudian convocar una huelga en la provincia de A Coruña el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de Sol y con una jornada en la que se espera una elevada afluencia de visitantes. Fuentes sindicales conocedoras de la negociación explican que la medida está sobre la mesa y que podría anunciarse este miércoles.

Preguntada sobre este asunto, Rey ha reconocido que es "conocedora de que llevan meses reivindicando mejoras en las condiciones laborales". "Me comprometí a trasladar a la patronal esas demandas", ha expuesto, aunque ha recordado que, en este asunto, el Concello es "un mero espectador".

La regidora ha pedido "mayor sensibilidad" a la patronal ya que los profesionales de la hostelería "dedican muchas horas a un trabajo en algún caso ingrato y estresante". Rey ha defendido que el empleo tiene que ser "de calidad" y que hay que "garantizar unos mínimos". "Lo que demandan no es nada excesivo", ha dicho, y ha señalado que las "reivindicaciones son totalmente lógicas: estabilidad, mejoras salariales y respeto a a bajas medicas".

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Espera que "aún haya tiempo para sentarse y hablar de aquí al 12 de agosto".