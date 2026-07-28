La Junta de Gobierno de A Coruña aprueba una expropiación en O Castrillón por valor de 455.000 euros para ampliar el viario

La Junta de Gobierno Local de A Coruña aprobará este miércoles la expropiación de un conjunto de viviendas unifamiliares en la calle Montes para ampliar el viario de la zona y ejecutar acciones de mejora urbanística. Las primeras cifras indican que el valor de la operación rondaría los 455.000 euros. El enclave de estas casas, que serán demolidas para facilitar las obras, se sitúa frente al IES Monelos. El grupo de viviendas presenta aspecto de deshabitado y en varias de ellas tanto ventanas como puertas están tapiadas.

A principios de año, parte del mismo tramo de casas que serás expropiadas protagonizó un corte de tráfico para garantizar la seguridad ciudad. En el mes de febrero, los Bomberos de A Coruña alertaron de un edificio abandonado con "peligro inminente de derrumbe o colapso" en la calle Montes, frente al instituto. Los efectivos del servicio de emergencias acudieron a esta travesía y realizaron el corte de la vía pública al encontrarse en el entorno de un centro escolar.

Este grupo de viviendas fue el epicentro de pequeños incendios hace una década, cuando sucedieron varios episodios de ocupación pese al ya por entonces estado avanzado de abandono. En aquel momento, la asociación de vecinos de Oza Gaiteira-Os Castros ya expresó su preocupación "por el deterioro" de las casas y, entre otros edificios de la calle Montes, por el antiguo ayuntamiento de Oza.