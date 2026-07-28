Música
De Luz Casal a The Rapants: todos los conciertos de las Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña, con fechas y horarios
Entre la programación destaca el Festival Noroeste, el BeatOut, las Noites de María Pita o el Lembranza Rock
Durante el mes de agosto, muchos serán los conciertos que acogerá el programa de las fiestas de María Pita en A Coruña. Numerosos también serán los escenarios y también los estilos que se mezclarán durante los próximos días. En esta lista tienes todos los conciertos y todos los horarios, que se irán actualizando a medida que se conozcan los que faltan por anunciar.
Sábado, 1 de agosto
22.00 horas | Luz Casal | Plaza de María Pita
Domingo, 2 de agosto
22.00 horas | Mercedes Peón | Plaza de María Pita
Lunes, 3 de agosto
22.00 horas | La Delio Valdez | Plaza de María Pita
Martes, 4 de agosto
22.00 horas | Los40 Summer Live con DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWI/AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas | Plaza de María Pita
Miércoles, 5 de agosto
Noroeste Estrella Galicia:
Horarios por confirmar | David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño, Law, Pamela Rodríguez e Fantastic Negrito | Plaza de Azcárraga
Horarios por confirmar | Colorado, Greasy Belly, Agoraphobia, Frankie & The Witch Fingers | Campo da Leña
Horarios por confirmar | Freestyle People & Los Gallos del Norte, Orquesta Invisible, Catuxa Salom y Bongeziwe Mabandla | Parque de Santa Margarida
Horario por confirmar | Anna Andreu | Castillo de Santo Antón
Horarios por confirmar | Familia Caamagno e a Orquestra do Quince, Ángel Stanich y Dorian | Plaza de María Pita
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Certamen de Habaneras:
19.30 horas | Ludus Tonalis, Sporting Club Casino, Grupo Entrelas y Coral Polifónica El Eco | Teatro Colón
Jueves, 6 de agosto
Noroeste Estrella Galicia:
Horarios por confirmar | Apolo18, La Perra Blanco, MFC Chicken y Moura | Plaza de Azcárraga
Horarios por confirmar | Mar de Fondo, Meu, Tusnami Arise y Ruxe Ruxe | Campo da Leña
Horarios por confirmar | Banda Diversidarte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band, Mounqup, Xosé Lois Romero & Aliboria y Mari Froes | Parque de Santa Margarida
Horario por confirmar | Ana Lua Caiano | Castillo de Santo Antón
Horarios por confirmar | Vicente Calderón, Yeray Cortés | Plaza de María Pita
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Certamen de Habaneras:
19.30 horas | Coral La Antigüa, Coral Pontis Veteris, Coral Sancta María Maris y Coral Sagrada Familia | Teatro Colón
Viernes, 7 de agosto
Noroeste Estrella Galicia:
Horarios por confirmar | Bala, Crowded, Sprints y Rusowsky | Plaza de Riazor
Horario por confirmar | DJ Mil | O Portiño
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Certamen de Habaneras:
19.30 horas | Orfeón herculino, Coral Lembranzas de Santa Cruz, Polifónica coruñesa Canticorum y Tuna de veteranos | Plaza de María Pita
Sábado, 8 de agosto
Noroeste Estrella Galicia:
Horarios por confirmar | Sés, Echo & The Bunnymen, Bomba Estéreo y Zënzar | Plaza de Riazor
Horarios por confirmar | Sofieperies y Saya DJ | O Portiño
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Certamen de Habaneras:
19.30 horas | Coral polifónica Ferrolana, El acorde secreto y Coral Polifónica Follas Novas | Plaza de María Pita
Domingo, 9 de agosto:
21.00 horas | ‘As Time Goes By’. Homenaxe a Frank Sinatra de Borja Quiza | Teatro Colón
22.00 horas | Ginebras | Plaza de María Pita
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Noroeste Estrella Galicia:
Horarios por confirmar | Rey DJ / La Yaya DJ y Monkey Mambo Club | O Portiño
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Certamen de Habaneras:
19.30 horas | Coral Os Mallos, Coral Montealto, Corales Monelos y San Diego y Coral Feáns | Campo da Leña
Lunes, 10 de agosto
20.00 horas | O Libro da Selva (infantil) | Plaza de María Pita
Martes, 11 de agosto
22.00 horas | The Rapants | Plaza de María Pita
Miércoles, 12 de agosto
22.00 horas | Los Satélites | Plaza de María Pita
Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Campo da Leña
Jueves, 13 de agosto
22.00 horas | Fillas de Cassandra | Plaza de María Pita
Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Campo da Leña
Viernes, 14 de agosto
Lembranza Rock:
21.00 horas | Lembranza Rock: Zavala + Cantareiras | Parque Europa
22.00 horas | Lembranza Rock: Loita Amada | Parque Europa
23.30 horas | Grande Amore | Parque Europa
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Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Plaza de María Pita
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Desde las 17.30 horas | Festival de Electrónica Coruñés: DJ Swisherman, Kangding Ray, Roi, Russ, Slit Observers y Surgeon | Parque de Santa Margarida
Sábado, 15 de agosto
Lembranza Rock:
21.00 horas | Lembranza Rock: Boogies | Parque Europa
22.00 horas | Lembranza Rock: Océano Eskizo | Parque Europa
23.30 horas | Ortiga | Parque Europa
00.30 horas | Rapariga DJ | Plaza de María Pita
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Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Campo da Leña
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Desde las 17.30 horas | Festival de Electrónica Coruñés: Breixo Martínez, Objekt, Reeko, Steve Bug y Weisheit
Domingo, 16 de agosto
19.00 horas | Festas da Gaiteira: Filloas | Rúa da Gaiteira
22.00 horas | Tony Handley y la Fabulous TH Band | Plaza de María Pita
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Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Campo da Leña
Martes, 18 de agosto
21.00 horas | Semana Clásica: Orquestra Gaos – Boletos Sinfónicos | Plaza de María Pita
Miércoles, 19 de agosto
21.00 horas | Semana Clásica: Orquestra de Cámara de Galicia – Una noche española | Plaza de María Pita
Jueves, 20 de agosto
Horarios por confirmar | Festival Rock&Roll Star con Javier Andreu, de La Frontera, Javier Ojeda, de Danza Invisible y Manuel España, de La Guardia | Plaza de Pablo Iglesias
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Desde las 19.00 horas | Beatout: Metrika, Reality, Stereo Madness, Xian Pais y XMaseda | Parque de Santa Margarida
Viernes, 21 de agosto
21.00 horas | Semana Clásica: Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia | Plaza de María Pita
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Desde las 19.00 horas | Beatout: Blanco Palamera, Guzmen, Juicy Bae y PabloPablo | Parque de Santa Margarida
Sábado, 22 de agosto
21.00 horas | Orquestra Sinfónica de Galicia – Homenaxe a Manuel de Falla | Plaza de María Pita
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Desde las 19.00 horas | Beatout: Akrilla, El Bugg, Fukai Club, Lg1do y Yapi | Parque de Santa Margarida
Domingo, 23 de agosto
21.00 horas | Semana Clásica: Banda Municipal de Música – Grandes corais de película | Plaza de María Pita
Mércores, 26 de agosto
Horario por confirmar | As Noites do Parque: Judeline | Parque de Santa Margarida
Xoves, 27 de agosto
Horario por confirmar | As Noites do Parque: Valeria Castro | Parque de Santa Margarida
Venres, 28 de agosto
Romaría de Santa Margarida: Programa por anunciar | Parque de Santa Margarida
Sábado, 29 de agosto
Romaría de Santa Margarida: Programa por anunciar | Parque de Santa Margarida
Domingo, 30 de agosto
Romaría de Santa Margarida: Programa por anunciar | Parque de Santa Margarida
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