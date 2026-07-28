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De Luz Casal a The Rapants: todos los conciertos de las Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña, con fechas y horarios

Entre la programación destaca el Festival Noroeste, el BeatOut, las Noites de María Pita o el Lembranza Rock

Público el pasado año en la apertura de las fiestas de María Pita con Baiuca

Público el pasado año en la apertura de las fiestas de María Pita con Baiuca / Casteleiro

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Emma Riverola

Alberto Rivera

A Coruña

Durante el mes de agosto, muchos serán los conciertos que acogerá el programa de las fiestas de María Pita en A Coruña. Numerosos también serán los escenarios y también los estilos que se mezclarán durante los próximos días. En esta lista tienes todos los conciertos y todos los horarios, que se irán actualizando a medida que se conozcan los que faltan por anunciar.

Sábado, 1 de agosto

22.00 horas | Luz Casal | Plaza de María Pita

Domingo, 2 de agosto

22.00 horas | Mercedes Peón | Plaza de María Pita

Lunes, 3 de agosto

22.00 horas | La Delio Valdez | Plaza de María Pita

Martes, 4 de agosto

22.00 horas | Los40 Summer Live con DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWI/AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas | Plaza de María Pita

Miércoles, 5 de agosto

Noroeste Estrella Galicia:

Horarios por confirmar | David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño, Law, Pamela Rodríguez e Fantastic Negrito | Plaza de Azcárraga

Horarios por confirmar | Colorado, Greasy Belly, Agoraphobia, Frankie & The Witch Fingers | Campo da Leña

Horarios por confirmar | Freestyle People & Los Gallos del Norte, Orquesta Invisible, Catuxa Salom y Bongeziwe Mabandla | Parque de Santa Margarida

Horario por confirmar | Anna Andreu | Castillo de Santo Antón

Horarios por confirmar | Familia Caamagno e a Orquestra do Quince, Ángel Stanich y Dorian | Plaza de María Pita

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Certamen de Habaneras:

19.30 horas | Ludus Tonalis, Sporting Club Casino, Grupo Entrelas y Coral Polifónica El Eco | Teatro Colón

Jueves, 6 de agosto

Noroeste Estrella Galicia:

Horarios por confirmar | Apolo18, La Perra Blanco, MFC Chicken y Moura | Plaza de Azcárraga

Horarios por confirmar | Mar de Fondo, Meu, Tusnami Arise y Ruxe Ruxe | Campo da Leña

Horarios por confirmar | Banda Diversidarte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band, Mounqup, Xosé Lois Romero & Aliboria y Mari Froes | Parque de Santa Margarida

Horario por confirmar | Ana Lua Caiano | Castillo de Santo Antón

Horarios por confirmar | Vicente Calderón, Yeray Cortés | Plaza de María Pita

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Certamen de Habaneras:

19.30 horas | Coral La Antigüa, Coral Pontis Veteris, Coral Sancta María Maris y Coral Sagrada Familia | Teatro Colón

Viernes, 7 de agosto

Noroeste Estrella Galicia:

Horarios por confirmar | Bala, Crowded, Sprints y Rusowsky | Plaza de Riazor

Horario por confirmar | DJ Mil | O Portiño

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Certamen de Habaneras:

19.30 horas | Orfeón herculino, Coral Lembranzas de Santa Cruz, Polifónica coruñesa Canticorum y Tuna de veteranos | Plaza de María Pita

Sábado, 8 de agosto

Noroeste Estrella Galicia:

Horarios por confirmar | Sés, Echo & The Bunnymen, Bomba Estéreo y Zënzar | Plaza de Riazor

Horarios por confirmar | Sofieperies y Saya DJ | O Portiño

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Certamen de Habaneras:

19.30 horas | Coral polifónica Ferrolana, El acorde secreto y Coral Polifónica Follas Novas | Plaza de María Pita

Domingo, 9 de agosto:

21.00 horas | ‘As Time Goes By’. Homenaxe a Frank Sinatra de Borja Quiza | Teatro Colón

22.00 horas | Ginebras | Plaza de María Pita

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Noroeste Estrella Galicia:

Horarios por confirmar | Rey DJ / La Yaya DJ y Monkey Mambo Club | O Portiño

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Certamen de Habaneras:

19.30 horas | Coral Os Mallos, Coral Montealto, Corales Monelos y San Diego y Coral Feáns | Campo da Leña

Lunes, 10 de agosto

20.00 horas | O Libro da Selva (infantil) | Plaza de María Pita

Martes, 11 de agosto

22.00 horas | The Rapants | Plaza de María Pita

Miércoles, 12 de agosto

22.00 horas | Los Satélites | Plaza de María Pita

Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Campo da Leña

Jueves, 13 de agosto

22.00 horas | Fillas de Cassandra | Plaza de María Pita

Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Campo da Leña

Viernes, 14 de agosto

Lembranza Rock:

21.00 horas | Lembranza Rock: Zavala + Cantareiras | Parque Europa

22.00 horas | Lembranza Rock: Loita Amada | Parque Europa

23.30 horas | Grande Amore | Parque Europa

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Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Plaza de María Pita

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Desde las 17.30 horas | Festival de Electrónica Coruñés: DJ Swisherman, Kangding Ray, Roi, Russ, Slit Observers y Surgeon | Parque de Santa Margarida

Sábado, 15 de agosto

Lembranza Rock:

21.00 horas | Lembranza Rock: Boogies | Parque Europa

22.00 horas | Lembranza Rock: Océano Eskizo | Parque Europa

23.30 horas | Ortiga | Parque Europa

00.30 horas | Rapariga DJ | Plaza de María Pita

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Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Campo da Leña

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Desde las 17.30 horas | Festival de Electrónica Coruñés: Breixo Martínez, Objekt, Reeko, Steve Bug y Weisheit

Domingo, 16 de agosto

19.00 horas | Festas da Gaiteira: Filloas | Rúa da Gaiteira

22.00 horas | Tony Handley y la Fabulous TH Band | Plaza de María Pita

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Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Campo da Leña

Martes, 18 de agosto

21.00 horas | Semana Clásica: Orquestra Gaos – Boletos Sinfónicos | Plaza de María Pita

Miércoles, 19 de agosto

21.00 horas | Semana Clásica: Orquestra de Cámara de Galicia – Una noche española | Plaza de María Pita

Jueves, 20 de agosto

Horarios por confirmar | Festival Rock&Roll Star con Javier Andreu, de La Frontera, Javier Ojeda, de Danza Invisible y Manuel España, de La Guardia | Plaza de Pablo Iglesias

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Desde las 19.00 horas | Beatout: Metrika, Reality, Stereo Madness, Xian Pais y XMaseda | Parque de Santa Margarida

Viernes, 21 de agosto

21.00 horas | Semana Clásica: Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia | Plaza de María Pita

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Desde las 19.00 horas | Beatout: Blanco Palamera, Guzmen, Juicy Bae y PabloPablo | Parque de Santa Margarida

Sábado, 22 de agosto

21.00 horas | Orquestra Sinfónica de Galicia – Homenaxe a Manuel de Falla | Plaza de María Pita

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Desde las 19.00 horas | Beatout: Akrilla, El Bugg, Fukai Club, Lg1do y Yapi | Parque de Santa Margarida

Domingo, 23 de agosto

21.00 horas | Semana Clásica: Banda Municipal de Música – Grandes corais de película | Plaza de María Pita

Mércores, 26 de agosto

Horario por confirmar | As Noites do Parque: Judeline | Parque de Santa Margarida

Xoves, 27 de agosto

Horario por confirmar | As Noites do Parque: Valeria Castro | Parque de Santa Margarida

Venres, 28 de agosto

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