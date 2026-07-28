De Luz Casal a The Rapants: todos los conciertos de las Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña, con fechas y horarios

Durante el mes de agosto, muchos serán los conciertos que acogerá el programa de las fiestas de María Pita en A Coruña. Numerosos también serán los escenarios y también los estilos que se mezclarán durante los próximos días. En esta lista tienes todos los conciertos y todos los horarios, que se irán actualizando a medida que se conozcan los que faltan por anunciar.

Sábado, 1 de agosto

22.00 horas | Luz Casal | Plaza de María Pita

Domingo, 2 de agosto

22.00 horas | Mercedes Peón | Plaza de María Pita

Lunes, 3 de agosto

22.00 horas | La Delio Valdez | Plaza de María Pita

Martes, 4 de agosto

22.00 horas | Los40 Summer Live con DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWI/AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas | Plaza de María Pita

Miércoles, 5 de agosto

Noroeste Estrella Galicia:

Horarios por confirmar | David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño, Law, Pamela Rodríguez e Fantastic Negrito | Plaza de Azcárraga

Horarios por confirmar | Colorado, Greasy Belly, Agoraphobia, Frankie & The Witch Fingers | Campo da Leña

Horarios por confirmar | Freestyle People & Los Gallos del Norte, Orquesta Invisible, Catuxa Salom y Bongeziwe Mabandla | Parque de Santa Margarida

Horario por confirmar | Anna Andreu | Castillo de Santo Antón

Horarios por confirmar | Familia Caamagno e a Orquestra do Quince, Ángel Stanich y Dorian | Plaza de María Pita

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Certamen de Habaneras:

19.30 horas | Ludus Tonalis, Sporting Club Casino, Grupo Entrelas y Coral Polifónica El Eco | Teatro Colón

Jueves, 6 de agosto

Noroeste Estrella Galicia:

Horarios por confirmar | Apolo18, La Perra Blanco, MFC Chicken y Moura | Plaza de Azcárraga

Horarios por confirmar | Mar de Fondo, Meu, Tusnami Arise y Ruxe Ruxe | Campo da Leña

Horarios por confirmar | Banda Diversidarte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band, Mounqup, Xosé Lois Romero & Aliboria y Mari Froes | Parque de Santa Margarida

Horario por confirmar | Ana Lua Caiano | Castillo de Santo Antón

Horarios por confirmar | Vicente Calderón, Yeray Cortés | Plaza de María Pita

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Certamen de Habaneras:

19.30 horas | Coral La Antigüa, Coral Pontis Veteris, Coral Sancta María Maris y Coral Sagrada Familia | Teatro Colón

Viernes, 7 de agosto

Noroeste Estrella Galicia:

Horarios por confirmar | Bala, Crowded, Sprints y Rusowsky | Plaza de Riazor

Horario por confirmar | DJ Mil | O Portiño

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Certamen de Habaneras:

19.30 horas | Orfeón herculino, Coral Lembranzas de Santa Cruz, Polifónica coruñesa Canticorum y Tuna de veteranos | Plaza de María Pita

Sábado, 8 de agosto

Noroeste Estrella Galicia:

Horarios por confirmar | Sés, Echo & The Bunnymen, Bomba Estéreo y Zënzar | Plaza de Riazor

Horarios por confirmar | Sofieperies y Saya DJ | O Portiño

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Certamen de Habaneras:

19.30 horas | Coral polifónica Ferrolana, El acorde secreto y Coral Polifónica Follas Novas | Plaza de María Pita

Domingo, 9 de agosto:

21.00 horas | ‘As Time Goes By’. Homenaxe a Frank Sinatra de Borja Quiza | Teatro Colón

22.00 horas | Ginebras | Plaza de María Pita

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Noroeste Estrella Galicia:

Horarios por confirmar | Rey DJ / La Yaya DJ y Monkey Mambo Club | O Portiño

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Certamen de Habaneras:

19.30 horas | Coral Os Mallos, Coral Montealto, Corales Monelos y San Diego y Coral Feáns | Campo da Leña

Lunes, 10 de agosto

20.00 horas | O Libro da Selva (infantil) | Plaza de María Pita

Martes, 11 de agosto

22.00 horas | The Rapants | Plaza de María Pita

Miércoles, 12 de agosto

22.00 horas | Los Satélites | Plaza de María Pita

Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Campo da Leña

Jueves, 13 de agosto

22.00 horas | Fillas de Cassandra | Plaza de María Pita

Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Campo da Leña

Viernes, 14 de agosto

Lembranza Rock:

21.00 horas | Lembranza Rock: Zavala + Cantareiras | Parque Europa

22.00 horas | Lembranza Rock: Loita Amada | Parque Europa

23.30 horas | Grande Amore | Parque Europa

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Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Plaza de María Pita

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Desde las 17.30 horas | Festival de Electrónica Coruñés: DJ Swisherman, Kangding Ray, Roi, Russ, Slit Observers y Surgeon | Parque de Santa Margarida

Sábado, 15 de agosto

Lembranza Rock:

21.00 horas | Lembranza Rock: Boogies | Parque Europa

22.00 horas | Lembranza Rock: Océano Eskizo | Parque Europa

23.30 horas | Ortiga | Parque Europa

00.30 horas | Rapariga DJ | Plaza de María Pita

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Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Campo da Leña

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Desde las 17.30 horas | Festival de Electrónica Coruñés: Breixo Martínez, Objekt, Reeko, Steve Bug y Weisheit

Domingo, 16 de agosto

19.00 horas | Festas da Gaiteira: Filloas | Rúa da Gaiteira

22.00 horas | Tony Handley y la Fabulous TH Band | Plaza de María Pita

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Horario por confirmar | Festival Internacional de Folclore | Campo da Leña

Martes, 18 de agosto

21.00 horas | Semana Clásica: Orquestra Gaos – Boletos Sinfónicos | Plaza de María Pita

Miércoles, 19 de agosto

21.00 horas | Semana Clásica: Orquestra de Cámara de Galicia – Una noche española | Plaza de María Pita

Jueves, 20 de agosto

Horarios por confirmar | Festival Rock&Roll Star con Javier Andreu, de La Frontera, Javier Ojeda, de Danza Invisible y Manuel España, de La Guardia | Plaza de Pablo Iglesias

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Desde las 19.00 horas | Beatout: Metrika, Reality, Stereo Madness, Xian Pais y XMaseda | Parque de Santa Margarida

Viernes, 21 de agosto

21.00 horas | Semana Clásica: Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia | Plaza de María Pita

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Desde las 19.00 horas | Beatout: Blanco Palamera, Guzmen, Juicy Bae y PabloPablo | Parque de Santa Margarida

Sábado, 22 de agosto

21.00 horas | Orquestra Sinfónica de Galicia – Homenaxe a Manuel de Falla | Plaza de María Pita

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Desde las 19.00 horas | Beatout: Akrilla, El Bugg, Fukai Club, Lg1do y Yapi | Parque de Santa Margarida

Domingo, 23 de agosto

21.00 horas | Semana Clásica: Banda Municipal de Música – Grandes corais de película | Plaza de María Pita

Mércores, 26 de agosto

Horario por confirmar | As Noites do Parque: Judeline | Parque de Santa Margarida

Xoves, 27 de agosto

Horario por confirmar | As Noites do Parque: Valeria Castro | Parque de Santa Margarida

Venres, 28 de agosto

Romaría de Santa Margarida: Programa por anunciar | Parque de Santa Margarida

Sábado, 29 de agosto

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