El museo de Estrella Galicia de A Coruña presenta su programación para el segundo semestre: Oktoberfest, música y más
Las entradas para los eventos ya se pueden adquirir
Mundo Estrella Galicia, el museo cervecero del polígono de Agrela que rinde homenaje a la marca coruñesa con 120 años de historia, ha desvelado la que será su programación para el segundo semestre del 2026.
El primer evento destacado será un concierto de Los Saxos del Averno el 25 de septiembre. Será una semana antes de dar comienzo al Oktoberfest. Esta fiesta se celebrará el 2 de octubre por cuarto año consecutivo, donde se combina cerveza y gastronomía con música en directo en un ambiente en el que los asistentes podrán sentir que están en Múnich.
A final de ese mes se celebrará otra noche mágica para Galicia, la del Samaín. En MEGA este evento se mezclará con un "maridaje ancestral". Eso será el 30 de octubre y una semana después, el 6 de noviembre, se realizará una nueva edición de las Escalas Internacionales, donde se podrá degustar una cerveza extranjera, que en esta ocasión será la Oud Beersel belga con casi siglo y medio de historia.
El 27 de noviembre llegará un nuevo concierto de la mano de Freedonia, una de las bandas más reconocidas de la escena soul y funk. Ya en diciembre el museo celebrará la Navidad. Será el domingo 13 a las 12.00 horas con 'La magia de la Navidad', un brunch navideño para compartir en familia o con amigos.
Las entradas para todos esos eventos ya se pueden adquirir en la web del museo.
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