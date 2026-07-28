Nueva técnica de prótesis de cadera en el Hospital de A Coruña: "Al paciente le quitas menor tejido óseo"

El Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) es de los primeros hospitales en España en realizar operaciones de cadera con una nueva técnica para las prótesis. El avance se centra en los materiales utilizados a la hora de elaborar las piezas. “Las prótesis tienen un recubrimiento de cerámica, ya no es metal. Lo que hace que haya un menor índice de fricción en la zona”, explica el traumatólogo del Chuac, Guillermo Rieiro.

Rieiro indica que esta técnica no es nueva en sí, ya que existe una prótesis que se llama prótesis de superficie, pero las piezas que se usaban anteriormente no daban un resultado plenamente satisfactorio. “Era una prótesis con dos componentes de metal, y debido a un fallo de diseño había demasiada fricción y los metales liberaban miones, por lo que a los pacientes había que hacerles un seguimiento analítico para ver que no tuvieran metales en sangre”. Debido a esto, prácticamente se rechazarón las prótesis de superficie.

Dos modelos

Según el traumatólogo del Chuac, en la actualidad se está apostando por este nuevo modelo de diseño. “Ahora mismo hay dos tipos de prótesis conocidas, una que es cementada, es decir, utiliza un cemento especial para pegar el hueso, y otra que va a presión y el propio hueso lo integra”. Esta nueva prótesis es más compleja que las anteriores. "Con este avance ya no se corta el cuello del fémur, sino que se pule la cabeza y el cuello, esto hace que se preserve mejor el hueso que en una prótesis normal”, indica Rieiro.

Este tipo de prótesis está indicada para adultos jóvenes de menos de sesenta años y para personas con displasia severa, que son malformaciones desde el nacimiento, y en necrosis vascular. “Esta prótesis está pensada para gente joven, ya que les otorga un rango de movimiento amplio, casi natural, que permite una actividad de bastante intensidad respecto a una prótesis normal”, dice Rieiro.

Los beneficios de esta técnica se resumen en que preserva mejor el hueso, “al paciente le quitas menor tejido óseo y si en algún momento esa prótesis falla es más fácil de salvar”, indica el traumatólogo. Otro beneficio es que el rango articular es mayor, lo que facilita seguir realizando actividades físicas. “Hay atletas profesionales que ya se han operado y han seguido desarrollando su actividad profesional”, explica Rieiro.

Segunda comunidad

A nivel mundial hay dos casas comerciales que realizan estas prótesis. En el Chuac trabajan con la H1 de Ciner. “Estas prótesis se han puesto en varios centros en Barcelona, y ahora se está implementando aquí, destacar que Galicia es la segunda comunidad autónoma en utilizar esta técnica en España”, señala Rieiro.

En el Chuac se han operado a dos pacientes con esta articulación artificial. “Los pacientes ya se están recuperando, y poco a poco iremos progresando para que esto vaya mejorando”, dice Rieiro. Para realizar esta operación necesitan estar certificados para ello, no la pueden colocar ellos solos. “Vino un cirujano de Barcelona, el doctor Carlomagno Cárdenas, que trabajó en las operaciones con nosotros”, comenta Rieiro. Desde el departamento de traumatología del Chuac esperan seguir realizando estas intervenciones, ya que tienen a varios pacientes en espera. “Nuestra idea es que entre septiembre y octubre, podamos volver a operar a otros dos pacientes”, dice traumatólogo.

Guillermo Rieiro destaca la labor del Chuac por su trabajo e innovación en el campo de la traumatología, "ahora en el hospital tenemos muchas ganas de hacer cosas y trabajar en nuevos proyectos, por ejemplo hace poco hicieron una cirujía con una nueva técnica compleja. Gracias a la gente que nos apoya podemos seguir trabajando y mejorando cada día".