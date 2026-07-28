La patronal de hostelería de A Coruña pide a los sindicatos que se sienten a negociar
CIG, CCOO y UGT explicarán este miércoles la situación "de bloqueo" de la negociación
La patronal de hostelería de A Coruña quiere seguir negociando con los sindicatos el convenio colectivo del sector en la provincia de A Coruña. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, pide a los sindicatos que "por favor se sienten a la mesa a negociar". Ya se lo dijo en la última reunión pero "se levantaron" y ahora "hablan de una huelga sin razón".
CIG, CCOO y UGT explicarán este miércoles en una rueda de prensa la situación "de bloqueo" de la negociación del convenio. Van a convocar movilizaciones ya que, indican, "después de año y medio desde que expiró la vigencia del convenio y de que la plantilla lleve con los salarios congelados desde el 1 de enero de 2025, la patronal sigue insistiendo en recortar derechos ya reconocidos, como el complemento durante las bajas médicas".
Cañete insiste en que "la patronal no se ha levantado de la mesa" y está dispuesta a seguir negociando para llegar a un acuerdo. "Llevamos más de un año trabajando en el convenio colectivo, es muy extenso. Vamos avanzando, pero no han querido seguir hablando", lamenta y repite que se tienen que "sentar a la mesa porque es donde se arreglan las cosas y no haciendo una huelga que no tiene sentido".
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