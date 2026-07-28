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La patronal de hostelería de A Coruña pide a los sindicatos que se sienten a negociar

CIG, CCOO y UGT explicarán este miércoles la situación "de bloqueo" de la negociación

Un camarero sirve una mesa en A Coruña

Un camarero sirve una mesa en A Coruña / Casteleiro

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Ana Carro

A Coruña

La patronal de hostelería de A Coruña quiere seguir negociando con los sindicatos el convenio colectivo del sector en la provincia de A Coruña. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, pide a los sindicatos que "por favor se sienten a la mesa a negociar". Ya se lo dijo en la última reunión pero "se levantaron" y ahora "hablan de una huelga sin razón".

CIG, CCOO y UGT explicarán este miércoles en una rueda de prensa la situación "de bloqueo" de la negociación del convenio. Van a convocar movilizaciones ya que, indican, "después de año y medio desde que expiró la vigencia del convenio y de que la plantilla lleve con los salarios congelados desde el 1 de enero de 2025, la patronal sigue insistiendo en recortar derechos ya reconocidos, como el complemento durante las bajas médicas".

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Cañete insiste en que "la patronal no se ha levantado de la mesa" y está dispuesta a seguir negociando para llegar a un acuerdo. "Llevamos más de un año trabajando en el convenio colectivo, es muy extenso. Vamos avanzando, pero no han querido seguir hablando", lamenta y repite que se tienen que "sentar a la mesa porque es donde se arreglan las cosas y no haciendo una huelga que no tiene sentido".

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