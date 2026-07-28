Estos son los proyectos de la UDC que han conseguido fondos estatales para su desarrollo

La Universidade da Coruña ha obtenido 6,3 millones de financiación para 46 proyectos y 11 contratos predoctorales, según la resolución provisional de ayudas para la formación de personal investigador en la convocatoria Proyectos de Generación de Conocimiento 2025 que otorga la Agencia Estatal de Investigación (AEI). La cifra duplica la del año anterior, cuando la UDC logró más de tres millones de euros para 27 proyectos.

Los centros de investigación de la UDC, donde se concentran la mayor parte de contratos predoctorales, han obtenido un total de 32 proyectos: 11 corresponden al CITEEC, 9 al CICA, 8 al CITIC y 4 al CITENI. El resto de iniciativa se adscriben a facultades, escuelas y otros grupos de investigación.

El CITEEC, desde residuos textiles a ingeniería civil

El equipo investigador del Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Igeniería CIVIL (CITEEC) alcanzó 11 proyectos de generación de conocimiento en esta convocatoria. Entre las iniciativas figuran la transformación de residuos textiles no reciclables en morteros de cemento y paneles con propiedades para el aislamiento térmico y acústico.

El desarrollo de pavimentos drenantes de hormigón para reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la gestión sostenible del agua procedente de la lluvia es otro de los proyectos que ha obtenido financiación.

Otra de las iniciativas se centrará en investigar cómo se forman y se propagan las fracturas por tracción en rocas sometidas a condiciones de presión, temperatura y fluidos similares a las del subsuelo.

En el ámbito de la construcción, se desarrollará un sistema de forjado compuesto de madera, acero y hormigón ecológico, resistente, económico y eficiente, según señala la institución académica, que también destaca un proyecto para simular fenómenos físicos complejos con tecnología clave para avanzar hacia modelos sostenibles y competitivos en sectores como la energía y el transporte.

El grupo de Química Analítica desarrollará tres proyectos. Uno de ellos plantea una metodología basada en la combinación de técnicas bioanalíticas avanzadas y tecnologías ómicas para evaluar el impacto de la exposición a las micro y nanopartículas sobre la salud humana y el medio ambiente. También investigarán los riesgos químicos asociados a los materiales plásticos con técnicas de caracterización analítica, herramientas de IA para toxicología computacional predictiva y estudios ecotoxicológicos experimentales. Este departamento desarrollará además metodología analítica para mejorar el control de la calidad del aire y generar una base científica sobre contaminantes.

En el ámbito medioambiental, se reconstruirán los ecosistemas de Galicia de entre 34 y 23 millones de años antes y se estudiarán los fósiles de vertebrados y plantas procedentes de distintas cuencas gallegas.

Biosensores, biomarcadores y células espejo en el CICA

Entre los proyectos con ayudas concedidas, destacan la identificación de biomarcadores y factores de riesgo asociados al envejecimiento cognitivo y físico para promover un envejecimiento saludable.

También se investigará la diversidad autóctona de poliquetos de interés comercial para desarrollar herramientas de cara a su gestión económica que favorezca su explotación sostenible. Y otro grupo trabajará en el diseño de interruptores y máquinas moleculares con aplicaciones en nanotecnología y química biológica.

Se avanzará en la inmunoterapia personalizada frente al cáncer de ovario basada en antígenos tumorales innovadoras y se trabajará en la creación de células “espejo” para estudiar los fundamentos de la vida y abrir nuevas aplicaciones en biotecnología y medicina.

Otro de los proyectos investigará la terapia génica en células madre mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático para medicina regenerativa. Se diseñarán nuevos agentes para radiofármacos de última generación destinados a la radioterapia de precisión contra el cáncer.

Por último, se estudiarán biosensores y nuevas estrategias para detectar el control sostenible de enfermedades policrobianas en acuicultura.

Nuevas soluciones de computación e inteligencia artificial al servicio de personas en el CITIC

Entre los ocho proyectos del CITIC que han obtenido financiación, destaca el desarrollo de soluciones computacionales para optimizar el uso de arquitecturas avanzadas, con aplicaciones que abarcan a la ingeniería, la biología computacional, la inteligencia artificial y la mejora de la eficiencia energética de los sistemas de procesamiento de datos.

Otro de los proyectos investigará la combinación de inteligencia artificial generativa con tecnologías cuánticas para las futuras redes 6G. El objetivo es crear sistemas de comunicación más inteligentes, seguros y eficientes con aplicaciones en la industria, el transporte e internet.

Estas ayudas permitirán el desarrollo de modelos matemáticos y técnicas computacionales aplicadas para resolver retos en finanzas, ingeniería y biotecnología, así como tecnologías de búsqueda e inteligencia artificial que permitan acceder a información sanitaria de forma fiable, transparente y verificable.

Los investigadores trabajarán para crear nuevas estructuras de datos y modelos de inteligencia artificial para gestionar y analizar grandes volúmenes de información ambiental, con resultados que contribuirán a vigilar el territorio y a la tomar de decisiones frente al cambio climático.

Se investigarán nuevas herramientas de software en entornos híbridos y remotos mediante tecnologías de datos e inteligencia artificial con el objetivo de reforzar la colaboración, la sostenibilidad y el bienestar de los equipos.

También en el marco de la inteligencia artificial, se analizará el tráfico de red e información en lenguaje natural para detectar amenazas complejas y se aplicarán técnicas de modelado molecular para predecir la toxicidad de los aditivos plásticos y reducir la necesidad de ensayos con animales para facilitar nuevas herramientas de evaluación y proteger los ecosistemas acuáticos y de salud humana.

El CITENI, de la física nuclear a la transición energética

El Centro de Investigación e Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) de la Universidade da Coruña desarrollará cinco nuevos proyectos de investigación para reforzar la actividad científica en ámbitos como la física nuclear y de partículas, la ingeniería mecánica, el análisis de movimiento humano y los materiales avanzados.

Uno de los grupos impulsará el desarrollo de detectores de nueva generación y sistemas avanzados de análisis de datos para experimentos en la infraestructura europea FAIR, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de la estructura de la materia que ocurre en el interior de las estrellas.

Otra investigación combinará modelos físicos y técnicas basadas en datos para desarrollar herramientas que permitan conocer en tiempo real el estado de la maquinaria industrial y anticipar posibles fallos. Y un proyecto buscará poner las tecnologías de análisis en tiempo real del movimiento humano al alcance de los profesionales de la salud y de otros ámbitos que no disponen de laboratorios especializados.

También se desarrollarán nuevas herramientas de análisis en tiempo real de datos para estudiar con mayor precisión partículas que contienen quarks extraños, cuya desintegración ofrece información clave para comprobar las predicciones del modelo estándar de la física y buscar indicios de nueva física. Además, se desarrollarán técnicas en laboratorio para conocer con precisión la estructura interna de los materiales que conformar las células solares orgánicas.

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La Universidade da Coruña subraya que la concesión de estas ayudas permitirá a la institución desarrollar proyectos de investigación en ámbitos estratégicos y consolidar su posición como generadora de conocimiento.