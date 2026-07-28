Las razones por las que no se podrá ver el eclipse de sol en la Torre de Hércules de A Coruña

La Torre de Hércules en A Coruña, Monte Pindo en Carnota, Fuciño do Porco en O Vicedo, la Fervenza do Toxa en Silleda y Monte da Guía en Vigo son algunos de los 29 puntos de exclusión en Galicia establecidos por el dispositivo de seguridad del eclipse del próximo 12 de agosto.

El listado, que es provisional, lo componen zonas que no cumplen requisitos de seguridad, movilidad y accesos, entre otras cuestiones, y es la Xunta la que remite a la Delegación del Gobierno la información, tras recibirla de los ayuntamientos.

En el caso de A Coruña ya se había avanzado el pasado viernes tras una reunión en la Subdelegación del Gobierno sobre el dispositivo de seguridad coordinado junto a los representantes de Protección Civil de A Coruña, Policía Nacional, Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Nacional Adscrita. El objetivo del encuentro fue progresar en el plan coordinado en la ciudad porque "se espera una de las mayores concentraciones de personas de la provincia" esa tarde, según informa el órgano.

Del lado contrario, por el momento son 85 puntos de observación los reconocidos por la Xunta e integrados en la planificación nacional de la Secretaría de Estado de Seguridad, que se incrementarán a lo largo de estos días tras ser analizados.

Tras una reunión este martes con las fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, representantes del Ministerio de Transportes, la DGT y Aemet, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha destacado que es "imprescindible" respetar los puntos de exclusión.

En A Coruña hay otra zona de exclusión, que son las islas de San Pedro, aunque en este caso las dificultades de acceso ya hacen prácticamente inviable acudir a ellas para verlo.

El listado

Por el momento son 29 los puntos de exclusión: ocho en A Coruña, 17 en Lugo, uno en Ourense y tres en Pontevedra. En la provincia de A Coruña, además de Torre de Hércules y las islas de San Pedro, están incluidos como punto de exclusión Pedrido (Bergondo), Monte Pindo, mirador de Cabana, A Berberecheira y la playa de Carnota (en Carnota) y las furnas de Oleiros.

En cuanto a Lugo, figuran en la lista de exclusión el castillo de Castro de Ouro en Alfoz, A Anguieira, Monte Comado, Monte Cornería, Monte Pebanor y Santo Estevo do Ermo (en Barreiros), la explanada del Parque dos Condes en Monforte, los miradores de Tixoso, As Laxes y Moreiras, el puente Río Sor y el de O Porto, así como Fuciño do Porco (en O Vicedo), una zona próxima a la ermita de San Marcos en Sarria y los acantilados de Papel, Punta da Mansa y Faro Roncadoiro (en Xove).

También quedan excluidos la pista de montaña en mirador de San Martín en A Rúa (Ourense), Xestoso y la Fervenza do Toxa en Silleda (Pontevedra) y el Monte da Guía en Vigo.

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Tras el encuentro, Blanco ha resaltado que el Gobierno intensifica el dispositivo de coordinación para garantizar un eclipse seguro en Galicia.