Una tienda de A Coruña pone la segunda estrella del Mundial a la camiseta de España: "Con el gol de Ferran casi me da algo"

La selección española ya puede lucir su segunda estrella tras conquistar el Mundial 2026 y una tienda de A Coruña ayuda a plasmar esta gesta en las camisetas. En RConde, un establecimiento situado en el número 2 de la calle Educación, comenzaron a recibir los encargos apenas unas horas después de la final. "El lunes a las nueve de la mañana ya me trajeron la primera camiseta", cuenta Rebeca Conde, responsable del negocio.

La mayoría de las primeras peticiones proceden de las familias con niños, especialmente ilusionados con el título que han vivido por primera vez. "Se nota que son los que más disfrutan", explica Conde. Algunos clientes ya habían preguntado antes de la final si sería posible añadir la estrella, aunque ninguno quiso adelantarse para no gafarlo. "Preguntaron si se podía poner después, pero nadie se atrevió a traerla antes", cuenta entre risas Rebeca.

Un trabajo artesanal para cada camiseta

Colocar la segunda estrella cuesta 5,50 euros, pero el proceso no consiste simplemente en plasmarla de manera automática. "Todo está hecho a mano, con medidas y de una forma casera", señala Conde. La tienda ha preparado diferentes tamaños porque "La estrella de una camiseta infantil no mide lo mismo que la de una camiseta de adulto", y también hay que adaptar la estrella a los colores de las diferentes equipaciones.

Rebeca con la bandera de campeones de su local. / Casteleiro

Muchos aficionados prefieren actualizar la camiseta que compraron al inicio del Mundial en lugar de adquirir otra nueva. "Es normal porque volver a comprarla supone un gasto importante", explica la responsable de RConde, que destaca la variedad de prendas recibidas. "Hay gente que quiere poner la estrella a toda costa en cualquier camiseta que tenga relación con la selección; una señora incluso trajo una camiseta de algodón roja que ponía España para que se la pusiéramos".

Cinco años restaurando camisetas de fútbol

RConde ya era un referente por recuperar camisetas de fútbol deterioradas, nombres despegados, dorsales dañados o tipografías antiguas. El servicio nació durante la pandemia con una prenda familiar. "Mis hermanos y mi padre son muy futboleros, y uno de ellos tenía una camiseta hecha polvo; le dije que me dejara intentar arreglarla y quedó bien", recuerda. Después llegaron los encargos de amigos y conocidos hasta que, con la ayuda de las redes sociales, esta labor se convirtió en una de las señas de identidad del centro de impresión.

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La posibilidad de que España conquistase el título llevó a los más nostálgicos a rescatar las prendas guardadas en el armario del Mundial 2010. "Nos costó conseguir la tipografía", explica Rebeca. Ahora espera que vuelvan esas camisetas para actualizarlas con la segunda estrella, aunque cree que "la gente aún lo está procesando todo", después de una final para la historia: "Con el gol de Ferran casi me da algo, me iba para dentro de la televisión", termina contando entre risas la responsable de RConde.