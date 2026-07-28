Tony Hadley de Spandau Ballet actuará en las fiestas de María Pita en A Coruña

El vocalista Tony Hadley de la banda Spandau Ballet se suma al cartel de las fiestas de María Pita en A Coruña con un concierto de entrada gratuita. El recital tendrá lugar el próximo 16 de agosto en la plaza de María Pita, todavía sin hora confirmada. La música de los años 80 tomará la ciudad con la voz de temas clásicos de la banda, como Gold, True o Through the Barricades, emblemas del pop rock británico. Hadley repasará su trayectoria musical y su repertorio, también de la época en solitario, acompañado de la Fabulous TH Band, en sustitución de sus compañeros originales de la formación.

El concierto de Hadley en A Coruña supone la primera oportunidad de escuchar en directo y en voz original las canciones de Spandau Ballet, ya que la formación nunca actuó en escenarios gallegos. El debut en Galicia llega en un momento de separación total, después del segundo intento de los miembros del grupo por reunirse. La banda británica vivió un fulgurante ascenso a la fama. Su historia es la de cinco amigos del norte de Londres que formaron una banda y lograron integrarse en los New Romantics. Con su álbum True conocieron el éxito mundial y rivalizaron con Duran Duran, quienes les disputaban el liderazgo en el pop británico.

Hacia el final de los años 80, Spandau Ballet perdió relevancia y las cifras de venta cayeron. Comenzaron las tensiones internas y el conflicto definitivo se desató por motivos económicos. Los miembros de la banda se enfrentaron con Gary Kemp, el autor de la mayoría de las canciones y quien poseía los derechos, es decir, cobraba la mayor parte del beneficio. Spandau Ballet fue a juicio y, después de una sentencia favorable a Kemp, se disolvió. A partir de ese momento, Tony Hadley dio comienzo a una carrera en solitario con sus propios discos y conciertos.

Las diferencias quedaron a un lado cuando en 2009 los miembros anunciaron su regreso a los escenarios. Actualizaron sus clásicos y lanzaron nuevas canciones dentro del álbum Once More y retomaron las giras internacionales. Pese a las buenas cifras de ventas, la salida definitiva de Hadley alegando "motivos personales y ajenos a su control" dejó a Spandau Ballet sin su vocalista. Desde entonces, Hadley ha lanzado varios álbumes en solitario, incluso uno con versiones de clásicos de jazz.