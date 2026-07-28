¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas

Para disfrutar del eclipse no se necesita salir del barrio. El 12 de agosto de 2026 será una fecha difícil de olvidar para A Coruña. A las 20.28 horas, durante apenas un minuto y dieciséis segundos, el día se convertirá en noche y la ciudad será uno de los mejores lugares de toda Europa para contemplar un eclipse total de Sol. La última vez que ocurrió algo parecido fue en 1905 y no volverá a repetirse hasta el año 2180. La oportunidad es única y el Concello lleva meses preparándose para que ese momento no se concentre únicamente en los lugares más conocidos del litoral, sino que pueda disfrutarse prácticamente desde cualquier punto del municipio.

La imagen que muchos tienen en la cabeza es la de miles de personas concentradas en el paseo marítimo, la Torre de Hércules o el Monte de San Pedro mirando al cielo con las gafas de protección puestas. Sin embargo, la estrategia municipal va mucho más allá. Bajo el proyecto A Coruña, CidadEclipse, el Ayuntamiento ha diseñado una red de 43 puntos de observación repartidos por 22 barrios de la ciudad con una idea muy sencilla: que nadie tenga que cruzarse media ciudad para disfrutar de un acontecimiento histórico.

Novo Mesoiro y A Zapateira

La iniciativa pretende repartir la enorme afluencia de personas que se espera ese día y evitar que todos los visitantes acudan a los mismos puntos de la ciudad creando caravanas de coches. El mapa municipal propone mirar primero alrededor de casa. El parque de Novo Mesoiro aparece señalado como un punto con potencial para observar el eclipse mirando directamente hacia el oeste dentro del barrio residencial.

El punto que recomienda el Concello en el Campus Zapateira, aparcamiento de Ciencias / LOC

En A Zapateira, además del conocido mirador del barrio, con una muy buena ubicación hacia el oeste, también se habilitan los aparcamientos del campus universitario como zonas recomendadas para seguir el fenómeno con comodidad, en especial Aparcamiento Ciencias en la calle Lisboa.

Someso, Xuxán, Matogrande y Eirís

La Universidade da Coruña tendrá precisamente un papel destacado en este mapa. En Someso, el campus de Elviña concentra varios de los espacios recomendados. Los aparcamientos de Sociología, Caminos o el edificio Juana Capdevielle aparecen señalados como alternativas para quienes quieran combinar una buena visibilidad con la facilidad para dejar el coche. En una jornada en la que miles de personas podrían desplazarse hasta la ciudad, disponer de espacios amplios de estacionamiento será casi tan importante como encontrar un buen lugar desde el que mirar al cielo.

La propuesta continúa hacia la zona de Xuxán y Matogrande, donde se incluyen tanto el polígono sur como el norte. Muy cerca, en Eirís, el parque y el aparcamiento de Inés de Ben aparecen como otros dos emplazamientos destacados. Son lugares que habitualmente forman parte de la vida cotidiana de los vecinos y que, por unas horas, pasarán a convertirse en improvisados observatorios astronómicos.

Monelos, Elviña, Oza y Os Castros

Algo parecido ocurrirá en Monelos, donde el aparcamiento de la avenida José Vázquez Reino se incorpora al listado municipal, o en Elviña, donde la Praza Santiago Casares Quiroga ofrece un espacio abierto para seguir la evolución del eclipse. En Oza, el parque se transforma ese día en otro punto recomendado, mientras que en Os Castros el Concello señala varias posibilidades: el mirador y el parque de San Diego en el conocido Calendario Celta, un lugar especialmente simbólico por su vinculación con la observación del cielo y del paso del tiempo.

Imagen tomada por Óscar Blanco en Chile durante un eclipse solar / Agrupación Astronómica Coruñesa ÍO

Si el primer objetivo del mapa elaborado por el Concello es demostrar que el eclipse podrá verse desde prácticamente cualquier barrio, el segundo consiste en repartir a los miles de visitantes que se esperan ese día. Los lugares más emblemáticos seguirán concentrando buena parte de las miradas, pero la propuesta invita a descubrir rincones menos conocidos que, por su orientación hacia el oeste y la ausencia de obstáculos, también ofrecen una visión privilegiada del cielo cuando el Sol comience a desaparecer tras la Luna.

Cuatro Caminos, Ciudad Vieja y Durmideiras

En Cuatro Caminos, el Parque Europa es el mejor punto para ver el fenómeno con un espacio amplio para los vecinos de la zona. Por otro lado, uno de los barrios donde la combinación entre tradición y nuevos espacios resulta más evidente es la Ciudad Vieja. O Parrote figura entre los puntos de observación recomendados, acompañado por la plaza de las Ánimas y la zona de la Maestranza. Son espacios acostumbrados a recibir visitantes durante todo el año y que esa tarde se convertirán en auténticos balcones hacia el Atlántico. La cercanía del mar permitirá contemplar uno de los momentos más esperados del eclipse: cómo la luz comienza a apagarse lentamente sobre el horizonte hasta transformar el paisaje durante poco más de un minuto.

Punto excato desde donde el concello propone ver el eclipse, en el Parque Europa, Cuatro Caminos / LOC

Muy cerca, Durmideiras vuelve a aparecer como uno de los grandes escenarios naturales de la ciudad. La playa de San Amaro, el parque de la Torre y la zona de los Menhires por la Paz forman parte de la red de espacios elegidos. Son lugares que los coruñeses conocen bien por sus paseos junto al mar y que el 12 de agosto ofrecerán una perspectiva abierta hacia el oeste, imprescindible para seguir el eclipse en toda su evolución.

Monte Alto, Pescadería y Riazor

Si existe un símbolo inseparable del paisaje coruñés ese es la Torre de Hércules. El monumento Patrimonio de la Humanidad encabeza, como era de esperar, la lista de emplazamientos más atractivos aunque estará prohibido situarse en el entorno de faro. Junto con el paseo marítimo que rodea el Aquarium Finisterrae, la zona de As Lapas, el parque Carlos Casares o el Anillo de Flores. También se incorporan otros espacios menos conocidos de Monte Alto, como el entorno de San Xosé o las inmediaciones del mercado, ampliando las posibilidades para quienes prefieran evitar las zonas más concurridas.

La costa seguirá teniendo un protagonismo especial. El paseo marítimo de la playa de Orzán figura como uno de los puntos destacados en el barrio de Pescadería y enlaza con otro de los lugares que probablemente reunirán a miles de personas: Riazor. Estas playas serán algunos de los mejores lugares para seguir el desarrollo del eclipse desde el momento en que comience hasta que finalice.

Labañou, Agra do Orzán, Peruleiro y Visma

Sin embargo, el Concello no quiere que toda la atención recaiga únicamente sobre el centro. El mapa continúa avanzando hacia el oeste e incorpora espacios como Labañou y el Obelisco Millennium, el parque Adolfo Suárez en San Pedro de Visma o la plaza de los Mariñeiros y el Centro Ágora en el Agra do Orzán. Se trata de barrios muy poblados que también dispondrán de puntos de observación propios.

Os Rosales, O Portiño, Bens y Penamoa

Entre todos ellos sobresale de nuevo el Monte de San Pedro. El parque es uno de los grandes miradores naturales de A Coruña y también uno de los tres espacios donde el Ayuntamiento desplegará un dispositivo especial para la observación del eclipse. Desde allí, la amplitud del horizonte permite contemplar el Sol descendiendo sobre el Atlántico, una imagen que muchos aficionados a la astronomía consideran una de las más espectaculares que podrán verse ese día. Junto al propio monte también aparecen señalados el paseo marítimo y la zona de las Islas de San Pedro, también limitadas por la Xunta.

Monte de San Pedro, uno de los espacios recomendados. / Gus de la Paz

El recorrido continúa hasta O Portiño y Bens, dos lugares acostumbrados a regalar algunas de las mejores puestas de sol de la ciudad y que el 12 de agosto volverán a convertirse en protagonistas. Ambos forman parte de los tres grandes puntos oficiales de observación organizados por el Concello y contarán con medidas específicas para facilitar la movilidad y el acceso del público. El paseo marítimo, la zona de la depuradora y la playa canina de Bens aparecen incluidos dentro de esa red de espacios desde los que seguir el eclipse, mientras que Penamoa completa el mapa en la parte más occidental del municipio con un punto clave en Ronda del Real Club Deportivo de La Coruña.

Aparcamientos recomendados

La planificación no termina cuando se elige el lugar desde el que mirar al cielo. Uno de los aspectos que más ha trabajado el Ayuntamiento es el relacionado con la movilidad. Con miles de personas desplazándose hacia la ciudad, encontrar aparcamiento puede convertirse en un reto. Por eso, además de los estacionamientos subterráneos del centro, el mapa recomienda utilizar los grandes aparcamientos universitarios del campus de Elviña, los disuasorios de Casablanca y Louzás o las bolsas de estacionamiento situadas en el entorno de O Portiño y Bens. También se habilitan espacios específicos para autocaravanas en zonas como el parque Adolfo Suárez o Labañou, mientras que el entorno de la Torre de Hércules mantiene plazas destinadas a turismos.

El proyecto A Coruña, CidadEclipse también pretende facilitar esa preparación. Además del mapa, la plataforma reúne información práctica para organizar la jornada y permite acceder al visor para teléfonos móviles desarrollado por el Ministerio. Gracias a esa herramienta, cualquier persona podrá comprobar desde su ubicación cómo se verá el eclipse utilizando la cámara del móvil, una ayuda especialmente útil para quienes quieran elegir el mejor lugar sin necesidad de recorrer la ciudad buscando un horizonte despejado.

Zonas restringidas

La Xunta de Galicia también forma parte del dispositivo de seguridad previsto para esta jornada. Por el momento, ha restringido el acceso a la Torre de Hércules con el objetivo de proteger el valioso entorno natural que la rodea ante la gran afluencia de personas que se espera para observar el eclipse. Asimismo, las Islas de San Pedro, también ubicadas en la ciudad de A Coruña, permanecerán cerradas al público durante todo el día.

En la comarca, destacan además las restricciones en la playa de O Pedrido, en Bergondo, y en las furnas de Oleiros, dos enclaves desde los que se preveía una excelente visibilidad del fenómeno. Con estas medidas, las administraciones buscan garantizar una observación segura del eclipse y canalizar la afluencia de asistentes hacia los espacios habilitados para su seguimiento.

También los días previos habrá actividades divulgativas en colegios y centros cívicos, una programación especial en los Museos Científicos y el Planetario, exposiciones itinerantes y distintas acciones culturales para que la ciudad llegue al 12 de agosto conociendo qué ocurrirá en el cielo y cómo contemplarlo con seguridad.

El propio día del eclipse también tendrá lugar una programación especial con conciertos y actuaciones culturales, entre ellas la participación de la orquesta Los Satélites y un concierto de la Banda Municipal de Música con bandas sonoras relacionadas con el espacio.