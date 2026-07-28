La Xunta licitará por más de 50 millones de euros la nueva fase de las obras del Chuac de A Coruña

La Xunta licitará por más de 50 millones de euros la nueva fase del nuevo Chuac, que incluye las demoliciones, excavaciones y movimientos de tierra necesarios para levantar el futuro edificio asistencial. La previsión es adjudicar los trabajos antes de que termine 2026 para iniciarlos "o antes posible".

La actuación contempla la gestión de los materiales generados, la demolición de 17 viviendas unifamiliares en Curramontes y la retirada de las redes de suministro. La Xunta explica que divide la fase 2 en dos etapas para ajustar los precios y evitar sobrecostes que alteren los plazos.

La Torre Polivalente, el siguiente paso

La excavación de la futura Torre Polivalente ya ha concluido tras unos trabajos ralentizados por roca dura, que obligó a realizar microvoladuras. El siguiente pasó será iniciar la estructura del edificio administrativo. Este verano se derribarán tres de las veinte viviendas ya expropiadas.

En los accesos, las obras se concentran en el nuevo viaducto sobre la AC-12, con pilotes, cimentaciones y muros para conectar el complejo con la calle Curramontes. La actuación asciende a 26 millones, de los que el Concello de A Coruña aporta 22,2.

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Además, la Xunta destinará 10 millones de euros para mejorar diálisis, reanimación, neumología, rehabilitación, lesionados medulares y resonancia magnética. La administración autonómica asegura que los trabajos no interfieren en la asistencia sanitaria.