"Alquilo piso en Riazor la semana del eclipse por 3.000 euros": ofertas en internet de casas para el 12 de agosto en A Coruña

Quedan pocos días para el esperado eclipse y con su llegada, muchas son las ofertas para acoger viajeros en A Coruña o los ayuntamientos de su entorno. Si ya hace unos meses había habitaciones de hoteles a 4.500 euros para la noche del 12 de agosto, los alquileres vacacionales a unos días de que se pueda ver el fenómeno astronómico, no son menos.

Algunos los propietarios o gestores aprovechan este evento para publicitar su alojamiento con ocasión especial del eclipse solar total. Por ejemplo, un anuncio en el portal Wallapop publicita un piso frente a la playa de Riazor para toda la semana por 3.000 euros. "Ideal para matrimonio o pareja que busque una estancia cómoda en una ubicación privilegiada", explican, mientras que exigen que la estancia sea de siete días.

No es el único caso. En Oleiros también han aparecido otras ofertas, como una que ofrece la casa para ver el eclipse con la exigencia de que se reserve el alojamiento también el día anterior y el posterior.

Los hay que incluso ofrecen vivienda, un piso en este caso, con guía para ver el eclipse en una ubicación de la naturaleza a 200 metros del edificio. El precio total de esta "experiencia" es de 750 euros.

Desde la piscina

"Hemos hecho un vídeo del día espejo del eclipse para que veas que lo podrás disfrutar desde la piscina". Así se indica en otro anuncio en la plataforma Booking que en una casa de Oleiros puede observarse el fenómeno del 12 de agosto, en el que se posibilita verlo desde la piscina. En esta la estancia mínima es de tres días y el precio 1.500 euros.

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Más allá de los que lo mencionan expresamente en el anuncio, muchas de estas publicaciones, aunque no lo indiquen, sí que reflejan en el precio el día del eclipse. Echando un vistazo en cualquier portal de alojamientos vacacionales es fácil observar que los precios suben sustancialmente durante el propio día del eclipse o en los que son próximos.